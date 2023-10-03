Не тільки "Байрактари": чим новим потішив турецький оборонпром (відео)

В Україну зброю поставляють чимало приватних військових компаній

Українські військові успішно використовують турецькі військові розробки на передовій. Серед них відомі безпілотники "Байрактари", які стали знахідкою для ЗСУ на початку вторгнення. Однак це не єдиний виріб з Туреччини, який допомагає військовим протистояти окупантам.

Україна могла отримати понад 600 одиниць важких кулеметів від приватного виробника з Туреччини. Йдеться про кулемет Canik М2. Про це повідомляє видання Middle East Eye. Зброя може використовувати українськими військовими та підрозділами розвідки. Поставка може бути не остання.

Характеристики Canik М2

Боєприпас — патрон 12,7х99 мм.

Максимальна ефективна дальність стрільби — понад 1,8 км.

Попередня оцінка вартості 15 –20 тис. доларів США.

Серійне виробництво розпочате у 2021 році.

Canik М2 успішно пройшов випробування на зледеніння та забруднення, відповідає стандартам НАТО.

Варто зауважити про передачу Canik М2 повідомлялося ще влітку. Сайт оборонної аналітики та дослідження воєнних дій Oryx повідомляв про передачу такої зенітки. Її використовували для боротьби з дронами камікадзе.

Великокаліберний кулемет Canik М2 можна встановлювати як на бронемашини, так і використовувати окремо. Серед бронемашин на які він може бути встановлений — БТР турецького виробництва Kirpi. На поставлених в Україну, щоправда, вже встановлений бойовий модуль "Анубіс".

Кулемет Canik М2 дуже схожий по своїх характеристиках із кулеметом Browning М2, який також використовується в ЗСУ. Його також можна встановлювати на різну військову техніку, однак модель Browning була зроблена 100 років тому, та досі демонструє високу ефективність.