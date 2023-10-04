Заміна "Байрактару"? В Україні вироблятимуть найновіший ударний французький БПЛА

Нові дрони є універсальною зброєю, здатною виконувати масу завдань

Державне авіаційне підприємство "Антонов" та французька компанія Turgis&Gaillard домовилися про випуск в Україні багатофункціональних безпілотних комплексів Aarok. Щоправда, деталі угоди поки що невідомі.

Про це повідомляє французька La Tribune. За даними видання, це сталося 26 вересня, коли Україна та Франція підписали низку угод в оборонній сфері.

Дрон Aarok відноситься до важких безпілотних літальних систем з його загальною вагою близько 5,5 тонни, з яких 1,5 тонни припадають на корисне навантаження у вигляді палива, датчиків, камер і озброєння. Така велика корисна вага надає безпілотнику універсальність, оскільки дозволяє навантажити його:

великою кількістю палива для далекого польоту;

розвідувальною апаратурою для розвідки;

зброєю на кшталт ракет і авіабомб для завдання удару по розвіданим самим дроном цілям або за отриманими даними.

Тим самим дрон нагадує турецький важкий ударний БПЛА "Байрактар", що прославився в ході боротьби із російською агресією, виробництво яких теж хочуть розгорнути в Україні.

Щодо льотних характеристик, то дрон може літати на швидкості до 463 км/год, підніматися на висоту понад 9 тис. метрів, а завдяки великим запасам палива триматися в повітрі до 30 годин.

Сам Aarok належить до найновіших БПЛА, він був презентований лише у червні 2023-го, і тепер в Україні шукатимуть виробничий майданчик для початку робіт.

Раніше "Телеграф" повідомляв про угоду з Чехією про виробництво в Україні новітньої гвинтівки, яка сподобалася французькому спецназу.