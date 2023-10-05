Тримають українське небо: як працює ЗРК IRIS-T (відео)
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Систем ППО, що використовують ракети IRIS-T презентували в 2014 році дві — вони відрізняються дальністю та висотою дії
Україна до кінця року отримає ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини. В Україні вже є такі системи. Вони успішно працюють і демонструють майже 100% ефективність.
Дані на початок вересня свідчили, що були збиті більш ніж 110 повітряних цілей, здебільшого — крилаті ракети по типу "Калібрів". Однак з того часу ЗРК IRIS-T тільки нарощував кількість збитих витворів окупантів. Такі результати показала ЗРК IRIS-T SLM.
Характеристики ЗРК IRIS-T SLM:
- Призначення — збивати літаки, гелікоптери, БпЛА, крилаті ракети,
- Дальність — 40 км,
- Висота роботи — 20 км,
- Кількість ракет — 8 шт,
- Запуск ракет — вертикальний,
- Система наведення — інфрачервона головка ракети, яка розрізняє теплові "пастки" та мчить виключно до цілі
- В складі батареї три пускові установки, які можна перевозити на різних вантажівках.
В Україні серед інших для ЗРК IRIS-T SLM використовується радар TRML-4D. Він може відстежувати 1500 цілей одночасно. Також ця система ППО може співпрацювати і з іншими системами та моделями радарів.
Зазначимо, існує два види ЗРК IRIS-T SLM та IRIS-T SLS. Їхня основа — ракета з інфрачервоною головкою самонаведення, зведення цих слів в абревіатуру і є — IRIS-T. IRIS-T SLM — протиповітряна оборона середньої дальності, має дальність роботи в 40 км та висоту в 20 км. IRIS-T SLS — протиповітряна оборона ближньої дії. Дальність роботи — 12 км, висота — до 8 км.
Раніше "Телеграф" розповідав про роботу системи HIMARS. Саме на їхній базі Україна зможе використовувати ракети дальньої дії ATACMS, які може надати США.