Тримають українське небо: як працює ЗРК IRIS-T (відео)

Систем ППО, що використовують ракети IRIS-T презентували в 2014 році дві — вони відрізняються дальністю та висотою дії

Україна до кінця року отримає ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини. В Україні вже є такі системи. Вони успішно працюють і демонструють майже 100% ефективність.

Дані на початок вересня свідчили, що були збиті більш ніж 110 повітряних цілей, здебільшого — крилаті ракети по типу "Калібрів". Однак з того часу ЗРК IRIS-T тільки нарощував кількість збитих витворів окупантів. Такі результати показала ЗРК IRIS-T SLM.

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM:

Призначення — збивати літаки, гелікоптери, БпЛА, крилаті ракети,

Дальність — 40 км,

Висота роботи — 20 км,

Кількість ракет — 8 шт,

Запуск ракет — вертикальний,

Система наведення — інфрачервона головка ракети, яка розрізняє теплові "пастки" та мчить виключно до цілі

В складі батареї три пускові установки, які можна перевозити на різних вантажівках.

В Україні серед інших для ЗРК IRIS-T SLM використовується радар TRML-4D. Він може відстежувати 1500 цілей одночасно. Також ця система ППО може співпрацювати і з іншими системами та моделями радарів.

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM

Зазначимо, існує два види ЗРК IRIS-T SLM та IRIS-T SLS. Їхня основа — ракета з інфрачервоною головкою самонаведення, зведення цих слів в абревіатуру і є — IRIS-T. IRIS-T SLM — протиповітряна оборона середньої дальності, має дальність роботи в 40 км та висоту в 20 км. IRIS-T SLS — протиповітряна оборона ближньої дії. Дальність роботи — 12 км, висота — до 8 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про роботу системи HIMARS. Саме на їхній базі Україна зможе використовувати ракети дальньої дії ATACMS, які може надати США.