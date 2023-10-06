Рус

Засічуть і знищать: що відомо про нові комплекси ЗСУ для боротьби з дронами (відео)

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Комплекс SurveilSpire
Комплекс SurveilSpire. Фото Відкриті джерела

Йдеться про замовлення на десятки мільйонів євро

Німецький збройовий концерн Rheinmetall розпочне виробництво для потреб ЗСУ автоматизованих комплексів розвідки, виявлення та знищення дронів – SurveilSpire. Щоправда, коли вони надійдуть на озброєння України, наразі невідомо.

Про це повідомляє прес-служба концерну на сторінці підприємства в соцмережі X. Замовлення виробництва комплексів обчислюється десятками мільйонів євро.

Сам SurveilSpire є комбінованим комплексом, здатним спостерігати за місцевістю і виявляти БПЛА, а також знищувати виявлені дрони. При цьому участь людини в цьому процесі є мінімальною і зводиться до функцій управління та контролю.

SurveilSpire у дії

Так, спостережна вежа може бути змонтована силами трьох осіб, після чого її робота вестиметься у повністю автономному режимі — денні та нічні камери з тепловізором оглядають місцевість. Паралельно йде запуск власних дронів, які патрулюють територію і за допомогою камер, що відстежують ситуацію.

Інформація з дронів та вежі захищеними каналами зв’язку надходить у мобільний пункт управління та вивчається оператором. При виявленні ворожих дронів оператор може дати команду на їхнє знищення.

Тим часом в Україні готуються запустити виробництво новітніх французьких розвідувально-ударних дронів Aarok.

Теги:
#Німеччина #Зброя #БПЛА #Дрони