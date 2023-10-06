Засічуть і знищать: що відомо про нові комплекси ЗСУ для боротьби з дронами (відео)
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Йдеться про замовлення на десятки мільйонів євро
Німецький збройовий концерн Rheinmetall розпочне виробництво для потреб ЗСУ автоматизованих комплексів розвідки, виявлення та знищення дронів – SurveilSpire. Щоправда, коли вони надійдуть на озброєння України, наразі невідомо.
Про це повідомляє прес-служба концерну на сторінці підприємства в соцмережі X. Замовлення виробництва комплексів обчислюється десятками мільйонів євро.
Сам SurveilSpire є комбінованим комплексом, здатним спостерігати за місцевістю і виявляти БПЛА, а також знищувати виявлені дрони. При цьому участь людини в цьому процесі є мінімальною і зводиться до функцій управління та контролю.
Так, спостережна вежа може бути змонтована силами трьох осіб, після чого її робота вестиметься у повністю автономному режимі — денні та нічні камери з тепловізором оглядають місцевість. Паралельно йде запуск власних дронів, які патрулюють територію і за допомогою камер, що відстежують ситуацію.
Інформація з дронів та вежі захищеними каналами зв’язку надходить у мобільний пункт управління та вивчається оператором. При виявленні ворожих дронів оператор може дати команду на їхнє знищення.
Тим часом в Україні готуються запустити виробництво новітніх французьких розвідувально-ударних дронів Aarok.