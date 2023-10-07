Бельгійська БМП в ЗСУ: що може YPR-765 PRI (відео)

В десантному відділенні позаду БМП поміщається семеро екіпірованих десантників

БМП YPR-765 PRI достатньо рідкісна в українському війську. В бельгійській армії вона позначалася AIFV-B-C25. Це бойова машина піхоти, зроблена на базі американського БТР М113А1, вже знаного в ЗСУ.

Відео із такою машиною розмістив "Військовий кур'єр". Зазначається, що у БМП 25-мм гармата Oerlikon. Додамо, що ця гармата може вражати легоброньовані цілі та успішно боротися з піхотою ворога.

Характеристики БМП YPR-765 PRI

Швидкість — 61 км/год,

Запас ходу — 490 км,

Основне озброєння — 25-мм гарматою Oerlikon KBA B02 (Швейцарія) на 180 снарядів (додатковий боєкомплект 140 снарядів),

Гармата має денний та нічний приціли,

Додаткове озброєння — спарений кулемет FN MAG калібру 7.62 мм,

Екіпаж — три людини,

Десантне відділення — розраховане на сім людей.

Характеристики БМП YPR-765 PRI

На квітень 2023 року було відомо про 196 наданих БМП YPR-765 PRI. Зазначимо, що більшість таких машин виготовлялися компанією DAF в Нідерландах. Вони мають алюмінієвий корпус, вкритий сталевою бронею, а пінополіуретан між листами робить машину більш плавучою. Від свого пращура M113A1 голандська версія вирізняється наявністю радіатора більшої місткості та турбокомпресора. Бельгійська та нідерландська версія різняться розміщенням димових гранатометів, у бельгійських БМП вони на башті.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливу машину розміновування, яка допомагала ЗСУ проривати лінії оборони росіян на півдні. Вона має голандську назву, що перекладається як "Зубр", однак виробляється в Німеччині.