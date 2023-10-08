"Недолуга картонка", але інших немає: окупанти кидають в атаки найгіршу в СРСР бронетехніку

Техніка лише збільшує втрати окупантів

У ході постійних атак та відображення наступу ЗСУ окупанти зазнають втрат, які змушені компенсувати рідкісною або застарілою технікою. При цьому на передовій бореться техніка, зовсім не призначена для неї.

Так, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко помітив БМД-2 (бойові машини десанту), які везуть на ремонт до росії із зони бойових дій в Україні. Використання цієї техніки дуже здивувало експерта.

За його словами, БМД-1/2/3 — одна з найгірших створених в СРСР бронемашин, яка практично ніколи в реальних бойових умовах за своїм винятковим функціоналом не застосовувалася.

"У сучасній війні її функціонал висадки з авіаційного транспорту взагалі виглядає як архаїчне БДСМ, в умовах ППО противника. Але, крім усього іншого, в росії додалася ще проблема відсутності необхідної кількості носіїв, для дієвої висадки такого десанту. У результаті БМД з картонною бронею застосовували, застосовують і застосовуватимуть в умовах, де має застосовуватися важка БМП, але такого класу у росії немає", — наголошує експерт.

Справді, БМД-2 створена для повітряно-десантних військ та десантування з повітря вийшла максимально легкою — близько 8,5 тонн. Тому вона отримала легку (максимум 13 мм) броню з алюмінію, здатну витримати хіба що вогонь стрілецької зброї.

З таким захистом навіть посилене озброєння — 30 мм гармата та протитанкові ракети — не надто допомагають.

Водночас, як повідомляє Олександр Коваленко, навіть така техніка становить небезпеку для деяких танків, наприклад, Leopard-1, якщо зможе підібратися до нього на 100 метрів.