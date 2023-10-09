Може поцілити на понад два десятки кілометрів: чим допомагає ЗСУ радянська САУ "Акація"

Україна мала кілька сотень таких САУ

Україна має на озброєнні чимало зразків радянської техніки. Вони лишилися Україні у спадок. Серед них — самохідна артилерійська установка 2С3 більш знана як САУ "Акація". Вона використовує 152 мм снаряди.

Українські артилеристи 53-ї ОМБР ім. князя Володимира Мономаха серед іншого використовують саме таку установку. Як зазначили у Генштабі ЗСУ, вести вогонь вони можуть на достатній відстані з вражаючою точністю.

Основне призначення "Акації" — знищувати та придушувати активність артилерії, танків, самохідних гармат, піхоти ворога, руйнувати різні типи оборонних споруд, а також цілити в тилові органи управління. Ця чималенька САУ важить понад 27 т. Окрім основного озброєння має додатковий кулемет.

Характеристики САУ 2С3 Акація

Екіпаж — 4 людини,

Озброєння — 152-мм гаубиця Д-22 (2АЗЗ); 7,62-мм кулемет ПКТ,

САУ 2С3 "Акація"

Дальність стрільби:

уламково-фугасний снаряд 18,5 км

активно-реактивним снарядом 24 км.

Максимальна швидкість по шосе — 60 км/год,

Запас ходу по шосе — 500 км.

Така машина може подолати водну перешкоду глибиною до метра та стіну в 0,7 метра висотою. Україна мала на озброєнні кілька сотень таких САУ.

Попри всі свої переваги, радянська артилерія поступається західним зразкам. Так, САУ Panzerhaubitze 2000, про яку раніше розповідав "Телеграф", може видати дальність пострілу вдвічі більшу за "Акацію" у 50 км.