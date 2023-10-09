"Пройде болото і брід, вичистить погань з нашої землі": бійці тероборони назвали ТОП-5 переваг американської техніки

Бійці мало не побилися за право отримати її саме у свою роту

Американські бронеавтомобілі HMMWV, або Humvee, незважаючи на свій вік майже 40 років, залишаються чудовим засобом, що забезпечує мобільність і вогневу підтримку піхоти. Українські бійці захоплюються цією технікою.

Про це розповів командир батальйону 104 окремої бригади територіальної оборони Сергій Демчук. Відповідне відео розмістив Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Сам комбат 104-ї бригади ТрО називає п’ять основних переваг HMMWV:

висока прохідність, що дозволяє подолати болото та неглибоку річку вбрід;

хороша вантажопідйомність, що дозволяє за загальної ваги 4,5 тонни везти до 2,5 тонн вантажу, зокрема великокаліберний кулемет, який може "вичистити погань, що наступає на бійців" і має круговий обстріл 360 градусів;

економічність у витраті палива, всього 23 літри на 100 км, при тому, що формально легковий BMW X7 витрачає 20 літрів, але не має таких позашляхових можливостей;

досить хороша для свого класу броня, що прикриває бійців;

простота управління, при якому в авто має все необхідне на зразок важелів, штурвалів і нічого зайвого.

"Коли ми дізналися, що отримаємо цю техніку, то хлопці ледь не побилися за можливість його отримати, бо всім треба", — зі сміхом згадує Сергій Демчук.

Тим часом російські окупанти змушені використовувати в Україні легкі бойові машини десанту з майже "картонною" бронею.