Молодший брат "Града": у окупантів у Криму помітили рідкісну техніку

Техніці близько 50 років і навіть у СРСР вона виявилася непотрібною

У російських окупантів на озброєнні з’являються все більш рідкісні зразки техніки, що викликано їх зростаючими втратами. Тепер у бій йдуть системи, створені для посилення армії СРСР 50 років тому, які мали доповнити відомі РСЗВ "Град" — системи "Град-1".

Про це у своєму блозі пише військовий експерт та історик Андрій Харук. За його словами, на початку жовтня у мережі з’явилися фото вивантаження РСЗВ "Град-1" у тимчасово окупованій Євпаторії.

Град-1 у Євпаторії

Як пояснює експерт, ідея створення "Град-1" у СРСР виникла на початку 1970-х років, коли військові вирішили, що свої такі ж системи повинні мати не лише польові дивізії, а й кожен мотострілковий та танковий полк. З цією метою "Град" вирішили полегшити, встановивши на шасі ЗіЛ-131 замість Урал-375, кількість напрямних знизили з 40 до 36 і створили легші снаряди з меншою кількістю вибухівки і меншою дальністю — 15 км замість 20 км.

У результаті, справді, нова РСЗВ "Град-1" полегшала – 11,5 тонн у спорядженому стані замість 15 тонн у "Града". І хоча заряджання стало швидшим і зручнішим (напрямні були встановлені нижче, ніж на "Граді"), особливих переваг система не давала. У результаті їх створили, за мірками СРСР, зовсім небагато – близько 500 одиниць.

За даними Андрія Харука, "Град-1" залишився на озброєнні шести пострадянських республік – Туркменістану, Узбекистану, Казахстану, Білорусі, росії та України. Українські "Гради" частково спрямовані на зберігання, а частково застосовувалися за часів Антитерористичної операції на Донбасі.

РСЗВ-1 у ЗСУ

У росії "Гради-1" теж відправили на склади — за деякими даними їх там знаходилося 420 штук, пише Харук.

"Там би вони й гнили, якби не агресія шаленого заболоття проти нашої держави. У квітні цього року ешелон із розконсервованими "Градами-1" був помічений у Тюмені. Ну, а зараз з’явилося підтвердження використання цих систем в Україні. Поява "Град- 1" — ще одне підтвердження значних втрат москалів, для компенсації яких вони змушені вигрібати зі своїх складів та баз зберігання навіть відверто застарілі зразки озброєння", — пояснює експерт появу "Град-1" на невеликій відстані від лінії фронту.

Справді, як уточнює військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, у вересні окупанти втратили 63 РСЗВ, що є другим результатом з початку масштабної агресії.

Такі втрати в РСЗВ окупанти зазнають переважно від дій далекобійної та точної артилерії ЗСУ, у тому числі від САУ CAESAR.