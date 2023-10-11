Раритетна гармата КС-19 отримала нову базу: що може оновлена зенітка (фото)

З буксованої гармати зробили самохідну артилерійську установку

Українські військові на фронті використовують чимало зразків радянської техніки, які почали випускатися ще в середині минулого століття. Серед них — гармата КС-19, декілька штук були захоплені як трофеї у росіян минулоріч на Харківщині.

Та для українських винахідників вік гармати — не перепона. У 241-й бригаді тероборони використовують таку гармату, однак КС-19 встановили на базу вантажівки Tatra. Незвичайну модернізацію на фото з навчань помітили у Defence Express. Зазначається, що ще влітку гармата КС-19 використовувалася в її первісному варіанті — на буксирі. Калібр такої гармати 100-мм і вона потенційно може стати гідною конкуренткою різноманітним САУ.

241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ публікує фото модернізації

КС-19 на базі вантажівки Tatra

Характеристики КС-19

Зенітна установка, що створена для боротьби з повітряними цілями,

ураження цілей на висоті до 15 км та швидкості до 1200 км/год,

може вражати наземні цілі на відстані в 20 км,

має оптичний приціл,

швидкострільність — до 15 постр\хв,

тип боєприпасу — уламково-фугасні, уламкові та бронебійні,

бронебійні снаряди одного з видів можуть пробити 185-мм броню на відстані в 1 км.

Це важливо, адже, наприклад російські БМД-2 (бойові машини десанту) мають тільки 33 мм броні. Танк Т-62, який набагато молодший за цю гармату і використовується окупантами на фронті, має броню на лобі башти 220 мм, а у всіх інших місцях — набагато тоншу. Зокрема на борті башти — 165 мм, а на борті корпуса — усього 80 мм.

Екіпаж гармати - 7 людей

Експерти звернули увагу ще на момент достатньої кількості снарядів. Адже 100-мм калібр не є популярним наразі. Постріли могли бути на складах ЗСУ або ж отримані від інших країн різними шляхами.

Раніше "Телеграф" розповідав про САУ CAESAR — витвір набагато більш сучасний. Французська артилерійська установка з активно-реактивним снарядом здатна поцілити ціль на відстані у 40 км.