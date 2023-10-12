Невидима та невразлива: що може українська Himera (фото)
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Himera здатна обходити російську радіоелектронну розвідку та засоби боротьби
Повномасштабна війна дала поштовх розвитку технологій для цієї сфери. Українські розробники збирають роботів з кулеметними турелями чи безпілотники для сучасних задач. Однак нещодавно була презентована універсальна система зв'язку Himera. Вона була представлена на ІТ Арені 2023 у вигляді рації.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що саме Himera стала кращим стартапом у військових інноваціях на цьому заході. Особливість цієї рації — нечутливість до ворожих сил радіоелектронної боротьби. Федоров зазначив, що росіяни не можуть блокувати або розшифрувати сигнал.
Характеристики рації Himera G1
- Тримає заряд 4 дні.
- Згідно з даними розробників — шифрування трафіку відбувається 256-бітним ключем.
- Стійкість до РЕБ забезпечує технологія FHSS.
- Налаштування та керування за допомогою Bluetooth через смартфон.
- Спеціалізовані програми не потрібні.
Застосування Himera надзвичайно широке. Це може бути частина системи оперативного оповіщення або GPS-маяк для пошуку та евакуації українських військових. "Військовий кур'єр" також повідомив, що в арсеналі Himera з'явився модем для безпілотників, що робить їх невидимими для ворожої радіоелектронної розвідки і аналогічно невразливими до РЕБ. Досягли цього завдяки зміні частоти передачі сигналу. Зазначається, що збирається модем з українських комплектуючих.
Раніше "Телеграф" розповідав про створення спеціального плаща-невидимки. Він робить українських військових невидимими для дронів з тепловізійним обладнанням.