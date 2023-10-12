Невидима та невразлива: що може українська Himera (фото)

Himera здатна обходити російську радіоелектронну розвідку та засоби боротьби

Повномасштабна війна дала поштовх розвитку технологій для цієї сфери. Українські розробники збирають роботів з кулеметними турелями чи безпілотники для сучасних задач. Однак нещодавно була презентована універсальна система зв'язку Himera. Вона була представлена на ІТ Арені 2023 у вигляді рації.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що саме Himera стала кращим стартапом у військових інноваціях на цьому заході. Особливість цієї рації — нечутливість до ворожих сил радіоелектронної боротьби. Федоров зазначив, що росіяни не можуть блокувати або розшифрувати сигнал.

Характеристики рації Himera G1

Тримає заряд 4 дні.

Згідно з даними розробників — шифрування трафіку відбувається 256-бітним ключем.

Стійкість до РЕБ забезпечує технологія FHSS.

Налаштування та керування за допомогою Bluetooth через смартфон.

Спеціалізовані програми не потрібні.

Застосування Himera надзвичайно широке. Це може бути частина системи оперативного оповіщення або GPS-маяк для пошуку та евакуації українських військових. "Військовий кур'єр" також повідомив, що в арсеналі Himera з'явився модем для безпілотників, що робить їх невидимими для ворожої радіоелектронної розвідки і аналогічно невразливими до РЕБ. Досягли цього завдяки зміні частоти передачі сигналу. Зазначається, що збирається модем з українських комплектуючих.

Раніше "Телеграф" розповідав про створення спеціального плаща-невидимки. Він робить українських військових невидимими для дронів з тепловізійним обладнанням.