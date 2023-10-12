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"Зерг раш" під Авдіївкою: чим російські окупанти атакували ЗСУ

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Жертви зерг раша окупантів
Жертви зерг раша окупантів. Фото Відкриті джерела

Зовнішній вигляд техніки шокує, нагадуючи твори Божевільного Макса

У ході свого наступу на Авдіївку Донецької області 11 жовтня, який закінчився невдачею, окупанти на одному з напрямків застосували нову саморобну техніку. Однак її явна безглуздість поставила в глухий кут навіть військових експертів.

Так, військовий історик та експерт Андрій Харук виклав у мережу фото двох одиниць техніки, знищених у бою з окупантами. Це були два легкоброньовані тягачі МТ-ЛБ, перероблені чи то в БТР, чи то в БМП, тож сам оглядач не зміг точно назвати тип даної техніки.

Так, на обох знищених машинах над десантним відділенням наварено надбудову досить простої конструкції. Причому різні, очевидно, її просто "зліпили з того, що було" під рукою. Ззаду зроблені великі двостулкові двері.

Чергова саморобка окупантів
Десантний МТЛБ

Штатні вежі ТКБ-01-1, якими обладнується МТ-ЛБ — відсутні, і навіть немає будь-якого накриття отвору в корпусі, що утворився після їх зняття. Експерт намагався розібратися, як озброєні обидва "шушпанцери". Судячи з фото, на бронемашини встановили скорострільну зброю, найімовірніше 23 мм автоматичну гармату 2А14, "половинку" від спареної зенітної установки ЗУ-23-2.

"Зважаючи на низьку якість, можна припустити, що це машини-камікадзе, одноразового використання, для підриву на українських позиціях. На користь цього може свідчити, що принаймні одна з них знищена внутрішнім вибухом. Але в такому разі незрозуміло, навіщо було морочитися з надбудовами?", — міркує Андрій Харук.

Похмурий геній окупантів просто вражає
Чи то БТР, чи то БМП

Іншою версією появи такої дивної зброї він називає використання тактики "зерг раша" (Zerg Rush — атаки великою масою піхоти та легкої, дешевої техніки). Можливо, його створили "чмобики" з "мотострілецьких полків територіальних військ", які нормальної армійської техніки не отримують.

"Роздобули парочку мотолиг, цілком можливо, що некомплектних (без тих самих ТКБ-01), і вирішили творчо вдосконалити", — робить висновок Андрій Харук.

Раніше ЗСУ успішно знищили саморобку окупантів, створену на базі МТ-ЛБ та озброєну корабельною 140 мм ракетною установкою А-22.

Теги:
#Зброя #Військова техніка #Антикваріат #МТЛБ #Окупанти