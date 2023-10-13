Україна отримає нову систему ППО? Після "Рамштайну" у мережі звернули увагу на важливу деталь

Напередодні посилення ракетного терору Україна може отримати ще одну систему ППО

У оголошеному за підсумками чергового засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" пакеті військової допомоги України експерт зазначив ознаку посилення України новою системою ППО. Нею може виявитись не найсвіжіший, але ще цілком придатний ЗРК MIM-72A/M48 Chaparral ближньої дії.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Підказала йому це постачання ЗСУ ракет AIM-9 класу "повітря-повітря".

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За його словами, ракети AIM-9 призначені для використання зі винищувачами F-16 або (у разі інтеграції) МіГ-29. Щоправда, в умовах України ці ракети є не так засобом повітряної боротьби з ворожою авіацією, як засобом перехоплення дронів-камікадзе Shahed-131/136 і крилатих ракет дозвукового типу Х-101/555 і КРМБ "Калібр".

"Але Ллойд Остін (міністр оборони США) зробив заяву, яка багатьох поставило в глухий кут. AIM-9 передаються для ППО. Для ППО? Авіаційна ракета? Насправді нічого дивного і це звичайна практика, коли авіаційні ракети застосовуються в засобах ППО. А у випадку з AIM-9 йдеться саме про MIM-72A/M48 Chaparral", — звертає увагу експерт.

Йдеться про ЗРК, який було прийнято на озброєння армії США у 1969 році, а з 1998-го повністю знято. Усього було створено 600 пускових установок із боєкомплектом понад 5 300 ракет.

"Не здивуюся, якщо ці системи теж незабаром виявляться в Україні. І навіть не дивлячись на свою архаїчність, як засіб перехоплення вищезгаданих цілей на відстанях до 5 км, вони є цілком ефективними", — робить висновок Олександр Коваленко.

MIM-72A/M48 Chaparral на стаціонарній позиції

Дійсно, згідно з відкритими даними, MIM-72A/M48 Chaparral створений під трохи змінену ракету AIM-9 і здатний працювати за цілями на висотах 15-3000 метрів і відстані від 500 до 8000 (вертольоти) і 9000 (літаки) метрів.

Про те, що ще отримає Україна від чергового "Рамштайну" і, як це допоможе, "Телеграф" докладно писав раніше.