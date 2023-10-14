Україна може невдовзі отримати першу партію снарядів GLSDB: вони відрізняються важливою деталлю (відео)

Ракета має в собі авіаційну бомбу, яка після пострілу "розправляє крила"

Україна незабаром може отримати нові високоточні керовані бомби GLSDB виробництва компанії Boeing. Про їх передачу оголошували в лютому 2023 року. Складність була в тому, що їх виготовляли з нуля.

Як повідомляє Global Defense, це може статися до зими. В компанії Boeing заявили, що вони на шляху до поставок згідно з урядовим планом. Своєю чергою в уряді США раніше казали про терміни — осінь 2023.

Керована бомба GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) пускається з землі і має дальність в 150 км. Її в 2019 році розробили Boeing і SAAB і постійно вдосконалюють. Особливістю бомби є відділення частини в повітрі, після чого відкриваються "крила", що дозволяє збільшити радіус ураження та вражати цілі на зворотніх схилах пагорбів.

Характеристики GLSDB

Наведення — інерційне та GPS

Має висувні крила та різні варіанти боєголовок

Вражання цілі на 360 градусів — навіть вміє попасти ззаду

Траекторія GLSDB

Точність до одного метра

Можна випускати кілька ракет для дії проти багатьох цілей з майже одночасним ударом

Працює в будь-яку погоду та пору дня

Може проникати в печеру

Можна запускати з прихованих або захищених місць, щоб уникнути виявлення

Є в двох варіантах: SDB Focused Lethality Munition (FLM) для низьких супутніх збитків та лазерний варіант SDB для можливості рухомої цілі.

GLSDB має ударну частину - авіабомбу

SDB Boeing працює як окреме бортове рішення, усі необхідні технології містяться в ракеті, стверджує виробник. Важливою особливістю бомби також є сумісність з інтерфейсами запуску M270/M142 (HIMARS). РСЗВ М270 Україні передавали декілька країн, зокрема Франція. А про роботу HIMARS військові доповідають регулярно — система успішно нищить ворогів здалеку.

"Телеграф" публікував думку генерал-лейтенанта, колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка про ці боєприпаси. Він зазначає, що поєднання ракети із бомбами — ідеальне. Все тому, що бомба може змінити напрямок, а Україна наразі використовує снаряди з балістичною траекторією, яка є прогнозованою і може спрацювати вороже ППО.