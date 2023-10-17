Схожий на єдинорога: на фронті помітили БТР окупантів, небезпечний для ЗСУ

Окупанти могли створити свій AMX-10, але не вистачило грошей

Бійці ЗСУ помічають на фронті дедалі більше екзотичну техніку російських окупантів, яка має численні недоліки. Але іноді на передовій "світиться" і нова, але вкрай рідкісна техніка, здатна завдати українським військовим чимало турбот, будь її багато. Як, наприклад, БТР-90, кількість яких у армії окупантів становить буквально одиниці.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, БТР-90 настільки рідкісний екземпляр, що його сміливо можна порівнювати з міфічним єдинорогом.

"Чому рідкісний? Та тому, що свого часу саме їм мали замінити БТР-80, але незважаючи на низку дуже цікавих і слушних рішень, дорогий проект був заблокований", — зазначає експерт.

БТР-90 в Україні.

Справді, згідно з відкритими даними, БТР-90 було створено лише кілька одиниць, і причина цього банальна – брак грошей.

Бронетранспортер "дев’янистої моделі" мав замінити БТР-80, створений у 1985-му році і швидко показав свої слабкі місця: слабку броню, що тримала максимум стрілецьку зброю калібру 7,62 мм і дрібні осколки, а також озброєння – кулемети 7,62 та 12,7 мм.

На думку творців, БТР-90 мав отримати більш потужну зброю та захист. Так, броня була посилена з розрахунком вже на більший калібр зброї ворога, бронетранспортер отримав також протимінний захист, такий актуальний зараз.

Але головне – набагато потужніша зброя – гармату калібру 30 мм, гранатомет 40 мм, звичайний кулемет у 7,62 мм та протитанкові ракети, зробивши її небезпечною навіть для танків. Також на БТР можна було встановити гармату калібру 100 мм і більше, обладнавши техніку досить досконалою для 1990-х системою управління вогнем. Загалом, БТР-90 дуже схожий на французькі машини підтримки танків AMX-10, які з лютого воюють у лавах ЗСУ.

Але створений 1994 року БТР-90 не прийшовся до двору — грошей на розгортання його серійного виробництва не було. Коли ж гроші знайшлися, у 2009-2010 роках велася розробка покращеної модифікації "вісімдесятки" — БТР-82, його ж і прийняли на озброєння у 2011 році, оскільки він виявився дешевшим за БТР-90. Проте, як довели ЗСУ, БТР-82 виявився дуже вразливим.

У той же час БТР-90 з посиленою бронею, та ще й потужнішою 100 мм гарматою міг би принести ЗСУ чимало неприємностей на фронті, виступаючи в ролі самохідної артилерії, якої окупантам не вистачає.

"І ось, з якоїсь причини, у повному розумінні слова унікальний БТР-90 у самій гущі подій. Причина дуже прозаїчна — російський ВПК не справляється з компенсацією втрат ББМ і на фронт вирушає все. Абсолютно все. Навіть такі єдинороги", — резюмує Олександр Коваленко

Тим часом втрати артилерії окупантів настільки великі, що вони кидають на передову рідкісні (кілька десятків одиниць) самохідні міномети "Відень" і "Нона-СВК".