Ракетні удари по Україні: військовий оглядач назвав три тривожні тенденції

Остаточний висновок можна буде зробити за підсумками жовтня, каже Олександр Коваленко

Ракетні удари, які російські окупанти завдали по Україні в ніч на 19 жовтня, говорять про три тенденції у тактиці ворога. І всі вони досить тривожні.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Дві з цих тенденцій стосуються ракет і одна – дронів.

Так, згідно з даними Повітряних сил України, противник запустив п’ять ракет ОТРК "Іскандер-М", одну авіаційну ракету Х-59 та здійснив наліт 9 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Причому жодного "Іскандера" не було збито, що експерт пояснює ударами по містах, в яких ППО не може перехопити балістичні ракети.

Удар окупантів 19 жовтня

"Варто відзначити, що росія з 21 вересня не застосовує крилатих ракет авіаційного базування Х-101/555. З урахуванням обсягів виробництва, тільки за минулий місяць вони могли виробити і, отже, накопичити від 45 до 60 ракет", — говорить про одну такої тенденції є експерт.

На думку Олександра Коваленка, ворог може накопичувати ракети для масованого удару по Києву, який давно не зазнавав обстрілів, щоб прорвати ППО столиці.

Що ж до дронів-камікадзе, то частота їх застосування знижується. Так, станом на 19 жовтня, ворог застосував 196 дронів-камікадзе, або 226 з урахуванням удару в ніч із 30 вересня на 1 жовтня. Цей показник, як підкреслює Олександр Коваленко, набагато нижчий за вересневу та травневу інтенсивність, тому вересневий "рекорд" нальотів міг стати наслідком не зростання виробництва дронів, а їх накопичення з червня по серпень.

"Але, підкреслю, що остаточний висновок ми зможемо зробити за підсумком жовтня. Тим не менш, тенденція зниження нальотів дронів-камікадзе очевидна, що не може не тішити, як очевидна і тенденція до накопичення крилатих ракет, що, навпаки, насторожує і турбує", — говорить про головну небезпеку експерт.

Тим часом самі кияни ставляться до ракетних і дронових атак з неабияким гумором, наприклад рієлтори пропонують житло з " видом на дрони та ракети".