ATACMS усуне перевагу росіян: військовий експерт пояснив важливість далекобійних ракет для ЗСУ

Олександр Коваленко назвав основні цілі для ATACMS найближчим часом

Результативний удар ЗСУ ракетами ATACMS по аеродрому Бердянська може стати найважливішим способом змінити ситуацію на полі бою. Тепер спеціалізацією далекобійних американських ракет можуть стати удари по ворожій авіації на землі.

Таку думку висловив український військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у статті для азербайджанського видання "Minval.az". На його думку, цьому сприяє те, що удару було завдано ракетами ATACMS з касетною бойовою частиною, оснащеною суббоєприпасами – залежно від модифікації їх може бути 300 або 950.

Саме суббоєприпаси найкраще підходять для подібних ударів по авіатехніці противника, так як на відміну від ракет з осколково-фугасною (ОФ) бойовою частиною, вони охоплюють великі площі та вразлива до найменших пошкоджень техніка, наприклад, авіація – їх улюблена мета.

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"Таким чином, завдання ударів по таких об’єктах дозволить частково вирішити проблему із застосуванням тактичної авіації в Україні, змушуючи росіян відводити її далі від ЛБЗ, і більше, можливо, навіть вирішити питання з регулярним застосуванням ударних гелікоптерів", — говорить про пріоритетні цілі для ATACMS Олександр Коваленко.

Як підкреслює експерт, один такий удар не переконає російське командування відвести тактичну авіацію до окупованого Криму, який уже не є тилом, або на материкову частину Росії. Але все ж таки обмежить застосування російської авіації з урахуванням повного бойового та паливного завантаження кожного засобу.

"Поява ATACMS в Україні затиснула росіян у ще вужчі, обмежені рамки. І якщо раніше авіація була у росіян основним елементом тиску на наступальні можливості Сил оборони України, то тепер цей елемент знижує можливості. У певному сенсі питання F-16 в небі України стали вирішувати ATACMS", — говорить про головну роль далекобійних ракет у протистоянні окупантам Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що військовий експерт Іван Матвєєв назвав три основні переваги, які дадуть ЗСУ американські ATACMS.