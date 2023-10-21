"Лелека" на сторожі неба: ГУР використовує український дрон, що він може (фото, відео)

Дрон може побачити ворога і вдень, і вночі

Українські військові використовують на фронті чимало вітчизняної зброї — від гранатомета "Форт" до різноманітних безпілотників. Серед них вирізняється Лелека-100. Нещодавно шість таких дронів передали до ГУР завдяки волонтерам.

Про це відомство повідомило в "Телеграмі". В дописі зазначено, що "Лелека-100" — один із найкращих розвідувальних безпілотників бригадного рівня". І дійсно, дрону є чим похизуватися. Зазначимо — він розроблявся вже після 2014 року, тож створювався з розумінням умов та вимог війни.

Характеристики "Лелека-100"

Стійкий до негоди,

Може працювати в будь-який час доби,

Тривалість польоту — 2 — 2,5 год,

Високоманеврений,

Розвідку та аерофото і відеозйомку може здійснювати на протяжності в 100 км (з поверненням до оператора глибина розвідку — 50 км),

Швидкість максимальна — до 140 км/год,

Швидкість крейсерська — 60-70 км/год,

Висота роботи — до 1,5-2 км.

Він достатньо новий, на озброєння прийнятий у 2021 році. Його основне призначення — аеророзвідка об'єктів в режимі реального часу, може коригувати вогонь артилерії та бути задіяним в патрулюванні. Комплекс розроблявся аби активно протидіяти ворожим РЕБам, при блокуванні супутникової навігації та при радіоперешкодах. Вартість такого комплексу — близько 1,44 млн грн.

Співробітники ГУР з отриманими "Лелеками"

Раніше "Телеграф" розповідав про прийняття на озброєння Міністерством оборони нових зразків техніки. Вони здебільшого не нові в виробництві, але до цього в Україні на озброєнні не стояли. Серед таких — гелікоптер для евакуації та мотоцикл-ендуро.