Гарна класика: США передають України ще Javelin, що можуть ці системи (відео)

Перші Javelin були в Україні ще до 24 лютого 2022 року

В перші дні повномасштабного вторгнення рф ПТРК Javelin став справжньою зброєю перемоги та героєм соцмереж. Однак і досі ці системи активно використовуються на фронті.

Зокрема вони увійшли в новий пакет допомоги, про який 26 жовтня оголосили в США. Окрім Javelin передають снаряди для ППО, стрілецької зброї та інше.

Характеристики ПТРК Javelin

Переносний протитанковий ракетний комплекс,

Ракета з тепловою головкою самонаведення,

Два режими атакування ворога — згори та спереду,

Бойова частина буває тандемна кумулятивна та універсальна (зі збільшеною кількістю уламків для максимального ураження піхоти),

Цілі — бронетехніка, укріплення на землі, безпілотники та гелікоптери на низькій висоті,

Система дозволяє стріляти із закритих приміщень.

Характеристики ПТРК Javelin

Наведення відбувається у два кроки — на тепловому прицілі пульта керування знаходять ціль, вмикається тепловізійна система ракети і наводиться на об'єкт. Завдяки цьому система належить до категорії "вистрілив-забув". Коефіцієнт влучання виробником заявлений у 94%, однак у бойових умовах в залежності від підготовки стрільця може коливатися від 50 до 75%. Однак ЗСУ поставили рекорд, в березні 2022 року влучивши з 112 пострілів 100 разів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не тільки ПТРК американського виробництва використовують в Україні. З Франції Україні передавали ПТРК 5 покоління Akeron MP, який за показниками має бути кращим ніж Javelin.