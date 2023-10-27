Невдала копія "Богдани": чому нова САУ окупантів – не рівня українській

Нова зброя окупантів поступається Богдані у ключовому показнику

Корпорація "Ростех" передала до військ окупантів першу партію колісних 152-мм самохідних артилерійських установок (САУ) 2С43 "Мальва". Ця техніка тільки в серпні була використана в росії.

Про цю передачу повідомляють Telegram-канали пропагандистів. Тим самим окупанти сподіваються перемогти у контрбатарейній боротьбі українську артилерію, що виглядає дивно.

Хоча ідея колісної САУ, яку реалізували в "Мальві", і хороша — вона дешевша, простіше в обслуговуванні, краще маневрує і швидше пересувається (щоправда, тільки на дорогах), у неї є один недолік, властивий усім ще радянським гарматам.

Так, "Мальва" виконана на шасі БАЗ-6610-027 "Вощина" з колісною формулою 8х8 та озброєна 152-мм гаубицею 2А64 з довжиною ствола 47 калібрів. Така ж зброя застосовується на гусеничних САУ 2С19 "Мста-С".

У той же час українська САУ "Богдана", як і вся артилерія стандарту НАТО калібру 155 мм, має довжину ствола 52 калібру. Що це означає на практиці?

Довший ствол "натівської" зброї дозволяє відправити снаряд на більшу дальність (порядку 35 км), а "Богдана" може бити навіть на 40-42 км. А ось 152-мм гармата "Мальва" зможе вистрілити максимум на 29 км, тобто просто не дістане до позицій артилерії ЗСУ, поки та безкарно її знищуватиме.

Але очевидно, що росіян недоліки їх нової техніки не бентежать, і вони кидають її на передову, як і іншу техніку, цінність якої в бою також є сумнівною.