100 років на двох: російські десантники створили черговий "франкенштейн" зі старої зброї

Поєднавши дві зброї з 1970-х років, десант окупантів отримав незрозуміло що.

Через втрати в бронемашинах та нестачу вогневої могутності російські окупанти продовжують створювати нові гібриди. Цього разу відзначилися бійці 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії з Пскова. Виявивши кмітливість, вони використовували для "шушпанцера" (саморобної техніки) не багатостраждальний тягач МТ-ЛБ, а гусеничний броньовий транспортер десанту БТР-Д.

Фото "суперзброї" виклали у Telegram-каналі 76-ї дивізії. "Франкенштейн", що вийшов, там назвали 82-мм міжвидовий артилерійський комплекс підвищеної вогневої потужності на базі БТР-Д 2С58 "Сура-С".

БТР-Д із двома Васильками

Свою назву "нова" зброя отримала від основного озброєння – 82-мм автоматичного міномета "Василек", яких на БТР-Д розмістили цілих два. Цікаво, що обидві складові даного комплексу – БТР-Д та "Василек" були прийняті на озброєння ще в 1974-му та 1970-му роках відповідно, тобто загальний вік "нової" зброї – понад 100 років на двох.

БТР-Д було створено спеціально для Повітряно-десантних військ СРСР і до нього можна помістити одразу 10 десантників. Його алюмінієва броня (в 15 мм у найтовстішому місці) максимум захистить від стрілецької зброї та дуже дрібних уламків. Озброєння, представлене двома кулеметами калібру 7,62 мм, також явно недостатнє.

БТР-Д покращений, як думають росіяни

Міномет "Василек", хоча і має перевагу у вигляді автоматичного вогню (120 пострілів за хвилину мінами по 3 кг), має дальність стрілянини всього в 4 км. Тобто якщо у піхоти противника опиниться на озброєнні зброя з більшою дальністю, наприклад, український ПТРК "Стугна" з його 5 км дальності пуску, вона легко знищить "Василек" на базі БТР-Д. І це не кажучи вже про виявлення дроном з повітря та наведення артилерії на дальності понад 30 км.

Зауважимо, що останнім часом на передовій з’являється дедалі більше спеціальної техніки окупантів, створеної для ВДВ, але її цінність через слабку броню та озброєння дуже сумнівна.