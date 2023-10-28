Харківські інженери розробили машину для розмінування: наскільки вона ефективна

Машина керується з відстані у кілька сотень метрів

В Україні різноманітними мінами засмічена територія розміром більш ніж Румунія. Серед областей, де вибухівки в землі найбільше — Харківщина, тож не дарма місцеві вчені разом з військовими та саперами створили унікальну машину для розмінування.

Як розповіли в ХОВА, для Харківщини це дев'ята машина розмінування, але перша місцевого виробництва. Зазначається що машина може знешкодити 95% мін. За даними порталу "Мілітарний" вартість такої машини 5,6 млн грн, а закордонного аналога понад 1,3 мільйона доларів.

Базою для машини стало поєднання шасі трактора (також харківського виробництва) та обладнання з танку — каткового мінного трала. Прототип, який зібрали науковці, випробували чотири місяці. За цей час машина знешкодила понад 300 мін.

Особливістю є те, що вона працює дистанційно, тобто оператор захищений від вибуху та розльоту уламків відстанню в 300 м. Механізми машини можна швидко відновлювати та замінювати, навіть якщо здетонує під машиною протитанкова міна.

Характеристики машини для підготовки грунту для розмінування

Вага 16 т,

Швидкість роботи 3,4 км/год,

Управління дистанційне, має чотири камери,

Коефіцієнт знешкодження мін 95%.

Тривалість навчання керування такою машиною — кілька тижнів. У ДСНС зазначають, вона проста у виробництві, користуванні, обслуговуванні та ремонті. Очікується, що друга така машина буде надана ДСНС Харківської області до кінця листопада. Тестували машину для розмінування у Балаклійській громаді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для того, щоб повністю розмінувати Україну станом на зараз треба понад 37 млрд доларів. Одночасно працювати над розмінуванням території мають 10 тисяч саперів, причому в Україні своїх фахівців тільки 3 тисячі.