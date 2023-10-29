Т-90М окупантів: експерт назвав три слабкі місця танка ворога

Кожного з них вистачить для поразки техніки, а всі разом вони роблять знищення танка гарантованим

Заявлений як черговий "аналогівнет" російський танк Т-90 вже не раз ставав жертвою ЗСУ, а його обгорілі останки навіть побували на Хрещатику. Загалом, за непідтвердженими даними, українські воїни знищили вже понад 125 таких танків, 87 з яких підтверджено фото та відео.

Про це у своєму матеріалі для Obozrevatel пише військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Також він вказує на три основні недоліки, завдяки яким танк стає легкою здобиччю ЗСУ.

Перший – слабке бронювання. Наприклад, біля вежі Т-90 виявилося більше ослаблених зон, ніж у "батька" – танка Т-72Б. Причому додатковий захист отримали в танку саме ті ділянки, які до того були добре захищені. Росіяни намагалися скопіювати схему бронювання німецького Leopard-2, але зробили це невміло, розмістивши бронеплити під максимально вразливим кутом для прострілу прямим наведенням.

ЗСУ давно використовують цей недолік бронювання, вражаючи Т-90М у вежу.

Другий мінус досить потужний (до 1100 кінських сил), але абсолютно неефективний двигун. Він є продовженням двигуна В-2, створеного у Харкові ще 1939 року. В результаті він викидає багато вихлопних газів, які демаскують танк, особливо в інфрачервоному діапазоні, що дозволяє легко захоплювати таку ціль ракетам із головками самонаведення.

Нарешті, третій мінус – система управління вогнем, має критично важливий компонент як прицілу "Сосна-У". Його виробляє лише один завод у Білорусі на основі комплектуючих французької фірми Thales, і у Франції його відносять уже до минулого покоління. Через брак прицілів окупанти змушені ставити на Т-90М старі прилади наведення, з гіршими характеристиками — дальність виявлення цілі падає з 5 до 3 км.

Цікаво, що на передовій Т-90 з двигуном, створеним на базі мотора для довоєнних танків Т-34 і БТ-7, можуть зустрітися з випущеними в 1932-1956 роках ГАЗ-АА "полуторками", що використовувалися у Другій світовій війні та помічені під Авдіївкою.