На розмінування направлять надводні дрони з Німеччини: що відомо

Завдяки використанню гідролокатора дрон може знаходити у воді небезпечні предмети

Через напад росії в Україні мінами забруднена не тільки наземна територія, а й безліч водойм. Аби їх розмінувати потрібно спеціальна техніка. Німеччина передала Україні надводні безпілотні апарати Sonobot 5, які здатні це зробити.

Як повідомляє "Військовий кур'єр", завдяки оснащенню сонарами, дрон може виявляти об'єкти під водою. Принцип дії — після відправки імпульсів відстань від об'єкта визначаються часом який пішов на їхнє повернення. Ці дрони є безпілотними наземними транспортними засобами без зброї, які можуть досліджувати річки, пляжі та гавані або перевіряти об’єкти у воді та навколо неї. У Sonobot 5 окрім сонара є камера.

Sonobot 5

Характеристики Sonobot 5

Кількість посланих імпульсів — 256,

Відстань — до 200 метрів,

Тривалість роботи — до 10 годин,

Управління — радіоуправління чи заданий маршрут.

Sonobot 5 у воді

Sonobot 5 має підводну частину, значну меншу ніж у човна

Результати сигналів сонара модна одразу перетворити у карту — це і є початкове призначення річкового дрона — тривимірне картування. Саме завдяки цьому його можна використовувати для розмінування — він знаходить незвичні об’єкти на дні, допомагаючи саперам рятувальників. Також апарат може допомогти в прокладанні маршруту для дронів-камікадзе. Наразі поставлені 15 Sonobot 5, очікується поставка ще щонайменше 40.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для розмінування України потрібні колосальні зусилля та суми. Мова про щонайменше 37 млрд доларів та зусилля 10 тисяч саперів.