Ракетний удар по Одесі: експерт розповів, як захистити Південну Пальміру

Одеса терміново потребує зміцнення ППО і такий ЗРК є

Вранці в понеділок, 30 жовтня, Одеса зазнала чергового ракетного удару. Ціллю став місцевий суднобудівний завод.

У ході атаки, як пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, найімовірніше були застосовані протикорабельні ракети "Онікс". ЗСУ має що їм протиставити – ЗРК SAMP/T, але їх немає під Одесою.

Так, ракета П-800 "Онікс" була розроблена ще в "радянських" 1980-х роках і призначалася для поразки кораблів. Внаслідок цього вона мала безліч характерних рис, які в результаті ускладнюють боротьбу з нею:

комбінована траєкторія польоту, коли ракета може піднятися до 14 000 метрів, а потім спікувати вниз до дуже низької висоти 10-15 метрів, на якій і наблизитися до мети для її знищення, що робить її перехоплення дуже складним;

високу швидкість польоту, близько 880 м/с або близько 3200 км/год, тобто "Онікс" відноситься до надзвукових ракет і для їх перехоплення потрібна зенітна ракета зі швидкістю не менше, а краще більше ніж у П-800;

змішана система управління, що робить спробу радіопридушення марною.

Нівелювати всі ці переваги "Онікса", на думку Олександра Коваленка, може ЗРК SAMP/T (Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestr), розроблений на початку 2000-х і використовує ракети Aster 30. SAMP/T використовує модернізовану РЛС Arabel, великого радіусу дії, розроблену під модернізовані Aster 30 block 1.

Швидкість зенітної ракети комплексу становить 1400 м/с, що майже двоє більше "Онікса", і збивати його можна не лише на зустрічних курсах, а й стріляючи навздогін. Дальність поразки мети у SAMP/T може досягати 120 км, а висота — до 20 км.

"Фактично, SAMP/T, за всіма своїми характеристиками анітрохи не гірша за ЗРК Patriot, але має одну важливу особливість — перехоплення надзвукових цілей на наднизьких висотах, якими є П-800 "Онікс". Це може бути моя суб’єктивна думка, але Одесі потрібний SAMP/T", — резюмує Олександр Коваленко.

Раніше стало відомо про плани колишнього глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна використати для удару по Україні космічну ракету. Подібна атака буде еквівалентна вибуху 15 ракет "Іскандер".