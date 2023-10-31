Літак без майбутнього: чому ЗСУ так легко збивають ворожі штурмовики

Літак виявився мертвонародженим через один недолік, навіть не пов’язаний з ним самим

У ході боїв за Авдіївку ЗСУ збили черговий російський штурмовик Су-25. Цей бойовий літак став одним з основних, які використовують окупанти для підтримки своїх сухопутних частин, які найбільш часто збиваються українськими воїнами.

Так, як пише військовий історик і експерт Андрій Харук, до вторгнення в Україну на озброєнні в росії було близько 130 одномісних штурмовиків, боєготовими з яких були близько 80. Це не дивно, якщо врахувати, що їх виробництво почалося в 1978 році.

З цього числа є фото та відео підтвердження знищення приблизно 30 Су-25, але насправді їх ще більше, а з урахуванням пошкоджених – щонайменше вдвічі більше. Такі втрати, як стверджує Андрій Харук, свідчать, що Су-25 застарів і не має майбутнього. Причиною тому – його озброєння.

Оскільки основне озброєння Су-25 складається з некерованих бомб і 80 мм ракет, для завдання удару вони спускалися на малі висоти і атакували поодинці або парами. З урахуванням насиченості ЗСУ переносними зенітними ракетними комплексами та ЗРК ближньої дії Су-25 часто збивався.

Відповіддю на це стала зміна тактики використання штурмовиків — тепер вони почали літати на найменших висотах, а пускати ракети з так званого кабрування, тобто задирати ніс і пускати ракети "навісом". Це дозволяло збільшити дальність пуску ракети, щоб не підлітати в зону, що прикривається ЗРК, але стріляло вкрай неточним. Спроба підлетіти ближче, щоб вдарити точніше, підвищувала ризик бути збитим.

"Є нюанс — у них (Су-25) обмежена дальність поразки. Набираєш висоту — підвищуєш дальність поразки, але стаєш більш помітним для засобів ППО.. Аналогічно і з КАБ (кориговані авіабомби). Загалом, дилема", — пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Щоб зробити удар більш безпечним, за словами Андрія Харука, окупанти почали встановлювати ракети більшого калібру в 122 і навіть 240 мм, що мають більшу дальність пуску. Але будучи некерованими, та ще й важчими (замість 40 ракет С-8 один Су-25 може взяти 10 ракет калібру 122 мм або дві калібру 240 мм), ці боєприпаси не підсилили штурмовик.

"Концепція Су-25 як літака поля бою в його нинішньому вигляді не має майбутнього. Для ефективного застосування потрібна високоточна зброя – а її росіяни для Су-25 не мають", — резюмує експерт.

Тим часом у росії заявили про створення нової крилатої ракети, якою планують озброювати сучасні літаки.