Польський Twardy в ЗСУ: чим кращий танк від свого прототипа Т-72М1 (відео)

На озброєнні України можуть бути десятки таких танків

Не тільки британські Challenger 2 та американські танки Abrams воюють на полях України проти російських загарбників. Українські військовослужбовці також використовують польський танк PT-91 Twardy. Ця бойова "конячка" — основний польський танк третього покоління, заснований на версії радянського Т-72М1.

Виготовляли його у Польщі з 1993 по 2002 роки. Влітку 2022 року Міноборони Польщі повідомляло про передачу PT-91 Twardy ЗСУ, точна кількість не називалась. Вже в січні цього року повідомили про плани передати ще 30 таких танків. Зазначимо, польське військо планувало експлуатувати PT-91 Twardy до 2030 року.

У порівнянні з його попередником захист PT-91 Twardy посилений польською розробкою — механізмом ERAWA. Його блоки вкладаються практично без проміжків, один до одного, що підсилює загальний захист. Загалом випробування показували підвищення захисту танка на 30-70% в залежності від типу снаряда у порівнянні з Т-72М1.

Також в "Твердого", а саме так перекладається назва, додаткове бронювання під сидінням водія. А для маскування та самозахисту встановлений димовий гранатомет та лазерний протигранатомет. PT-91 Twardy має нову систему стабілізації гармати та нову систему керування вогнем DRAWA, що має прилад нічного бачення/тепловізор у навідника та лазерний далекомір з балістичним обчислювачем. Також були вдосконалені інші системи та приціли.

PT-91 Twardy має більш потужний двигун, порівняно з Т-72. Він оснащений дизельним двигуном С-12У потужністю 850 кінських сил. Також був розроблений дизельний двигун С-1000 з турбонаддувом, що розвиває 1000 кінських сил.

Характеристики танку PT-91 Twardy

Озброєння — 125-мм основна гармата,

Допоміжне озброєння — два кулемета (спарений 7,62 мм і на даху кулемет калібру 12,7 мм),

Екіпаж — 3 людини (командир, навідник та водій),

Максимальна швидкість — 60 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав про український танк "Оплот". Попри гарні характеристики, експерти сумніваються, що він стане основою броньованого кулака України.