Підставили під смертельний вогонь ЗСУ: окупанти скаржаться на свої дрони

Дрон-камікадзе допоміг ЗСУ знищити свій розрахунок

Втрати і нестача сучасної техніки не тільки змушує російських окупантів гнати на передову відверто старі зразки техніки, а й швидко використовувати нові, які є відверто дефектними. Один із них став причиною загибелі розрахунку дрону, який спробували застосувати проти ЗСУ.

Про такий випадок повідомляють Telegram-канали російських пропагандистів. Автори каналу обурюються, що через відсутність інших дронів, розрахунку було видано відверто поганий безпілотник.

"Фішкою" цього безпілотника стала його дальність — він може діяти лише на відстані 900 метрів від оператора. В результаті розрахунку FPV-дрону довелося максимально наблизитися до своєї передової, вони були помічені бійцями ЗСУ та знищені.

Дрон Росії підставив свій розрахунок

"Дрон" цей вони перевіряли і знали, що його можливості обмежені 900 м польоту, розрахунок спробував виконати наказ і перемістився максимально близько до лінії фронту для роботи з цим шматком ла…на, тому що нічого іншого у них не було, а видали "це ". Зблизившись, розрахунок загинув", — резюмують пропагандисти.

Також окупанти обурюються — навіщо слати до військ техніку, яка літає менше ніж на кілометр, що робить її марною. Але, як зізнаються вище самі пропагандисти, іншої просто немає.

Втім, нещодавно противник почав використовувати нові дрони-камікадзе із дальністю польоту до 200 км. Їх виробляють у колишньому ТРЦ у столиці Удмуртії – місті Іжевськ.