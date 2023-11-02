Чим корисні британські ЗРК Stormer для ЗСУ: особливості та характеристики (відео)

На захоплення цілі та запуск ракети треба 5 секунд

А серед зброї яку ЗСУ отримували від західних партнерів, окрім танків та гранатометів, є й системи ППО, в тому числі малої дальності. Одна з таких — британський ЗРК Stormer HVM. Це самохідний комплекс, який може прикривати від нападу з повітря, включно з атаками дронів.

Як повідомляє Армія.Інформ, Stormer HVM відрізняється гарною мобільністю при невеликих розмірах машини. Також особливістю гусеничного бронетранспортера, який є основою ЗРК, є зварний корпус з алюмінію, що захищає від куль та уламків.

Характеристики ЗРК Stormer HVM

Може виявляти літаки на відстані 18 км,

Вага — понад 13 тонн,

Швидкість — до 80 км/год,

Запас ходу — 600 кілометрів,

Екіпаж ЗРК — 3 людини,

Снаряди — ракети Starstreak, Marlet LMМ,

Наведення — напівавтоматичне лазерним променем.

Starstreak, які пускаються з поворотної установки з даху мають висоту ураження цілі у 5-7 км та дальність у 7 км. У ЗРК є система розпізнавання цілей, приціл з тепловізором та система попередження про загрозу з повітря. Зазначається, що "побачити" літак він може за 18 км, а гелікоптер — за 8.

В ЗСУ зазначають — Stormer HVM комплекс-"секрет", адже радіолокаційні засоби ворога не можуть його засікти — він не випромінює сигнали. Ціль може не знати про те, що вона під прицілом до останньої миті. Статистика по ураженнях — близько 90%.

Раніше "Телеграф" розповідав про ЗРК SAMP/T. Він може захистити Одесу від протикорабельних ракет "Онікс".