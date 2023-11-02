Чим корисні британські ЗРК Stormer для ЗСУ: особливості та характеристики (відео)
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На захоплення цілі та запуск ракети треба 5 секунд
А серед зброї яку ЗСУ отримували від західних партнерів, окрім танків та гранатометів, є й системи ППО, в тому числі малої дальності. Одна з таких — британський ЗРК Stormer HVM. Це самохідний комплекс, який може прикривати від нападу з повітря, включно з атаками дронів.
Як повідомляє Армія.Інформ, Stormer HVM відрізняється гарною мобільністю при невеликих розмірах машини. Також особливістю гусеничного бронетранспортера, який є основою ЗРК, є зварний корпус з алюмінію, що захищає від куль та уламків.
Характеристики ЗРК Stormer HVM
- Може виявляти літаки на відстані 18 км,
- Вага — понад 13 тонн,
- Швидкість — до 80 км/год,
- Запас ходу — 600 кілометрів,
- Екіпаж ЗРК — 3 людини,
- Снаряди — ракети Starstreak, Marlet LMМ,
- Наведення — напівавтоматичне лазерним променем.
Starstreak, які пускаються з поворотної установки з даху мають висоту ураження цілі у 5-7 км та дальність у 7 км. У ЗРК є система розпізнавання цілей, приціл з тепловізором та система попередження про загрозу з повітря. Зазначається, що "побачити" літак він може за 18 км, а гелікоптер — за 8.
В ЗСУ зазначають — Stormer HVM комплекс-"секрет", адже радіолокаційні засоби ворога не можуть його засікти — він не випромінює сигнали. Ціль може не знати про те, що вона під прицілом до останньої миті. Статистика по ураженнях — близько 90%.
Раніше "Телеграф" розповідав про ЗРК SAMP/T. Він може захистити Одесу від протикорабельних ракет "Онікс".