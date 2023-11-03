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Може пролетіти 2000 км: чим ще здивує українців чеський безпілотник (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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На дрон окрім камери можна повішати різноманітні датчики Новина оновлена 03 листопада 2023, 08:52
На дрон окрім камери можна повішати різноманітні датчики. Фото uav-stol.com

Виробник заявляє про надійність дрона та матеріальну вигідність в його обслуговуванні

Німеччина напередодні передала Україні транш військової допомоги. Серед переданих БТР та тягачів є й менша техніка — безпілотник Primoco ONE. Цей дрон чеського виробництва вже передавав Люксембург. Це не маленький безпілотник, а справжній велетень — розмах крил 4,85 м.

Виробник повідомляє, що особливістю цього безпілотника, окрім дальності та тривалості польоту є надійність. Він стійко опирається погодним умовам, злітає та сідає і вдень, і вночі. Зліт, посадка та виконання плану польоту забезпечується системою автопілота. Аби злетіти йому потрібна злітна полоса завдовшки в 300 метрів.

Окрім цього в нього достатня вантажопідйомність та значна висота, на яку може злетіти. Задача БпЛА скоріше розвідка, адже він обладнаний камерами та датчиками.

Характеристики Primoco UAV ONE

  • Максимальна злітна вага — 150 кг,
  • Корисне навантаження — 30 кг,
  • Максимальна дальність від GCS (універсальна наземна станція керування) — 200 км,
  • Максимальна дальність — 2,000 км,
  • Крейсерська швидкість 100-150 км/год,
  • Тривалість польоту 15 годин,
  • Стеля (максимальна висота підйому) — 3,300 м.

Безпілотник передає відео та інформацію в режимі реального часу. Дрон може мати кілька функцій — запис та моніторинг місцевості, пошук за допомогою інфрачервоної камери, використання складних датчиків. Серед таких — Lidar. Це датчик вимірювання світла та дальності або лазерна проєкція з визначенням відстані. Схожі датчики використовуються в безпілотних авто для орієнтування та оцінки відстані до об'єктів.

Раніше "Телеграф" розповідав про українську розробку — "Народний дрон". Його вже другу версію PD-2 передали спецпризначенцям СБУ. Він має дальність польоту в 1000 км.

Теги:
#Зброя #БПЛА #Дрон #ЗСУ