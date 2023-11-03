Поділяться з росією зброєю? ХАМАС створив боєприпас кращий, ніж у російських окупантів

На думку експерта, ХАМАС може передати зразки своєї вдалої та ефективної зброї до росії

Наземні бої в Секторі Газа в Палестині показали перевагу зброї, створеної терористичним угрупованням ХАМАС над боєприпасами, створеними ще в СРСР і які стоять на озброєнні росії. А це загрожує тим, що вони можуть опинитися у руках російських окупантів.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Йдеться про тандемні кумулятивні боєприпаси до РПГ-7 — "Аль Ясін", які є місцевою копією радянських реактивних протитанкових гранат.

ПГ-7ВР "Резюме" були створені в 1988 році як штатний боєприпас для гранатомета РПГ і відносяться до так званих "тандемних". Такі гранати забезпечені двома зарядами вибухівки: перший – для пробиття броні, другий – для вибуху всередині танка або бронемашини та її знищення. При точному попаданні та штатному спрацьовуванні ПГ-7ВР "Резюме" може пробити броню в 600-650 мм, щоправда, через велику вагу в 4,5 кг дальність стрілянини знижена до 150 метрів. Але це ще не все.

Близький Схід залишається гарячим

"Нюанс у тому, що постріли ПГ-7ВР "Резюме" відомі як своєю бронебійністю, так і дефективністю. Приблизно із трьох пострілів спрацьовував один, а тому їх рідко використовували навіть у нинішній війні в Україні, бо поки що зробиш результативний постріл, то двічі демаскуєш свою позицію", — пише Олександр Коваленко.

Експерт наголошує, що застосовувані "Аль Ясін" практично на всіх відео спрацьовують штатно. Тобто, в Секторі Газа, в кустарних умовах, змогли налагодити виробництво копій ПГ-7ВР "Резюме", які справно працюють, тоді як у самій росії якість цих пострілів низька як була, так і залишається.

"Ось і все, що потрібно знати про заводське, серійне виробництво в росії. А ось для техніки ЦАХАЛ "Аль Ясін" стали справжнім бичем, до протидії якому вони абсолютно виявилися неготовими. Не здивуюся, якщо незабаром ХАМАС почне постачати "Аль Ясіни" до російської армії, яка відчуває дефіцит у протитанкових засобах", — попереджає про можливу появу боєприпасів від ХАМАС в Україні Олександр Коваленко.

Зазначимо, що самі окупанти скаржаться на огидну якість своєї зброї, яка часто спричиняє загибель особового складу, як нещодавно це сталося з розрахунком дрона-камікадзе.