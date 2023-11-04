ОТРК "Грім-2": в Генштабі ЗСУ розповіли про розробку найдалекобійнішої зброї України (відео)

Така потужна зброя, по якостях краща за російські Іскандери, могла б вплинути на ситуацію на полі бою

Вперше з початку повномасштабного вторгнення рф у ЗСУ заговорили про розробку ОТРК "Грім-2" або ж "Сапсан". Ще влітку 2023 року йшлося про готовність не більш ніж на 2/3, однак останні коментарі дозволяють припустити, що прогрес більший.

Начальник головного управління ракетних військ та артилерії й безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов в інтерв'ю на питання журналіста Армія FM "що насправді відбувається з "Грім-2" зазначив, що волів би зберегти таємничість. Проте повідомив, що комплекс вдосконалюється, а росіяни, які постійно заявляють про збиття ракет з нього "нехай відчувають його дію на собі".

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" почали розробляти ще на початку 2010-х. Згодом державне фінансування припинили, однак проєктом зацікавився іноземний замовник і з 2016 році продовжились під назвою "Грім-2". Дослідний зразок випробовували у 2019 році. Цей ОТРК мав бути найпотужнішою зброєю України.

Характеристики ОТРК "Грім-2"/"Сапсан"

*інформація озвучена на початок розробки

Дальність стрільби балістичними ракетами — від 50 км до 280 — 480 (нижча дальність для експортної версії),

Точність стрільби балістичними ракетами — від 2 до 200 метрів,

Температура експлуатації — від -40 до +50 градусів,

Система керування — інерційна з системами навігації та прицілу різного типу,

Час здійснення самохідною пусковою установкою старту ракети — 2-20 хв.

Ракети могли бути балістичні та крилаті й мати осколково-фугасне, касетне, моноблочне наповнення. Початок поставок для ЗСУ міг бути у 2015 році, однак наразі достеменно невідомо на якому етапі знаходиться прототип. Вважалося, що ракети цього ОТРК літатимуть по балістичній та аеробалістичній траекторії, що ускладнюватиме збиття.

Раніше "Телеграф" розповідав про українську потужну зброю. САУ "Богдана" та РСЗВ "Вільха" вже успішно виконують бойові завдання проти окупантів.