Українська "Піранья" проти російських дронів: вітчизняний комплекс РЕБ пройшов випробування (відео)
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Дроноглушилка ефективна і проти FPV-дронів і проти військових безпілотників рф "Ланцет"
"Ключем до перемоги" називає засоби РЕБ головком ЗСУ Валерій Залужний. І не дарма — від сучасних розробок залежить життя українських воїнів та ефективність протистояння росіянам. Україна має окрім західної техніки й свої інновації. Унікальний комплекс радіоелектронної боротьби Piranha — Armored Vehicles Dome 360 створили в Україні. Він призначений для захисту бронетехніки. Його основний механізм дії схожий на захисний купол. Система успішно завершила польові випробування.
Про це розповіли в Силах оборони півдня. Зазначається, що навколо себе переносний РЕБ створює купол до 600 метрів та пригнічує навігаційні системи, серед яких і російська ГЛОНАСС. На опублікованому відео видно, що дрон губить сигнал навігації GPS при підльоті до машини з комплексом, а з наближенням зникає сигнал самого БпЛА. Дрон зависає, падає чи аварійно сідає.
Характеристики системи Piranha AVD 360
- Діє проти супутникової навігації (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou та Galileo) та частоти керування дронів, які включають окрім цивільних, наприклад, "Ланцет",
- Потужність комплексу — 150-250 Вт,
- Ефективна дальність роботи комплексу, перевірена дослідженнями — 600 метрів на 360 градусів,
- Додаткові налаштування та окрема людина для цього не потрібна,
- Легко встановлюється на машину завдяки невеликим розмірам, транспортується та може використовуватися мобільно.
Раніше "Телеграф" розповідав про важливість засобів РЕБ та дронів на фронті. Ворог почав їхнє промислове виробництво, як і окопних РЕБів, а українським військовим досі не вистачає техніки.