Українська "Піранья" проти російських дронів: вітчизняний комплекс РЕБ пройшов випробування (відео)

Дроноглушилка ефективна і проти FPV-дронів і проти військових безпілотників рф "Ланцет"

"Ключем до перемоги" називає засоби РЕБ головком ЗСУ Валерій Залужний. І не дарма — від сучасних розробок залежить життя українських воїнів та ефективність протистояння росіянам. Україна має окрім західної техніки й свої інновації. Унікальний комплекс радіоелектронної боротьби Piranha — Armored Vehicles Dome 360 створили в Україні. Він призначений для захисту бронетехніки. Його основний механізм дії схожий на захисний купол. Система успішно завершила польові випробування.

Про це розповіли в Силах оборони півдня. Зазначається, що навколо себе переносний РЕБ створює купол до 600 метрів та пригнічує навігаційні системи, серед яких і російська ГЛОНАСС. На опублікованому відео видно, що дрон губить сигнал навігації GPS при підльоті до машини з комплексом, а з наближенням зникає сигнал самого БпЛА. Дрон зависає, падає чи аварійно сідає.

Характеристики системи Piranha AVD 360

Діє проти супутникової навігації (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou та Galileo) та частоти керування дронів, які включають окрім цивільних, наприклад, "Ланцет",

Потужність комплексу — 150-250 Вт,

Ефективна дальність роботи комплексу, перевірена дослідженнями — 600 метрів на 360 градусів,

Додаткові налаштування та окрема людина для цього не потрібна,

Легко встановлюється на машину завдяки невеликим розмірам, транспортується та може використовуватися мобільно.

Раніше "Телеграф" розповідав про важливість засобів РЕБ та дронів на фронті. Ворог почав їхнє промислове виробництво, як і окопних РЕБів, а українським військовим досі не вистачає техніки.