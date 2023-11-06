Імпортний лише ствол: яка українська снайперська гвинтівка б’є ворога і в чому її перевага

Вітчизняна гвинтівка успішно доповнює у військах найсучасніші західні зразки

Хоча на озброєнні бійців ЗСУ можна зустріти імпортну зброю і періодично ходять розмови про можливість розгортання її виробництва в Україні, є в українських воїнів і вітчизняна зброя. У тому числі і снайперське, яке в умілих руках здатне знищувати ворога, як, наприклад, гвинтівка UAR-10.

Як повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", ця гвинтівка майже на 100% є українською розробкою і використовується снайперами групи "Привид". За словами одного зі снайперів із позивним "Француз", імпортним у гвинтівці є лише італійський ствол, решту комплектуючих виготовляють в Україні. Також імпортними є приціл та патрон стандарту НАТО 7,62 мм.

Історія гвинтівки почалася в 2012 році, коли з’явилися перші зразки цієї зброї, а в 2014-2015 компанія-виробник перейшла на власне виробництво комплектуючих, так що тепер імпортного в UAR-10 тільки ствол. У 2018 році ця зброя була офіційно прийнята на озброєння ЗСУ та спрямовується на озброєння ССО, десантно-штурмових частин та деяких механізованих бригад.

UAR-10 має стати гідною заміною ще радянської снайперської гвинтівки СВД, яка майже витіснена снайперськими комплексами стандарту НАТО, до яких належить і українська гвинтівка завдяки патрону та прицілу. Останні забезпечують бійцям ЗСУ низку переваг перед ворогом, який використовує "драгунівку".

Основна перевага — прицільна дальність натовського патрона 7,62 мм становить 800 метрів, хоча можна бити і на 1200, щоправда, з меншими шансами на точність. А у СВД влучність помітно знижується вже на дальності понад 600 метрів. Вогонь на 1200 метрів можна вести швидше за груповою метою або для психологічного впливу на противника. Причому це досягається навіть з більш коротким стволом, що робить UAR-10 зручнішим (1140 мм загальної довжини гвинтівки проти 1225 мм). Також UAR-10 досить надійна — вистріливши з гвинтівки більше 400 набоїв не було отримано жодної осічки.

Але при цьому UAR-10 дещо важче – понад 5 кг проти максимум 4,7 кг у СВД, за рівної ємності магазину в 10 патронів.

А тим часом військовий експерт Олександра Коваленка вважає, що російський ВПК так відстав у виробництві зброї, що терористи ХАМАС можуть надати окупантам покращені його зразки, яку сама Росія випустити не може.