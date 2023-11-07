Дрони з важливим покращенням: російські танкісти зізналися, чого бояться найбільше

Усього одне поліпшення робить дрони особливо небезпечними для ворожих танків

Через активне застосування ЗСУ дронів-камікадзе, російські танки на передовій використовують у "сіру" добу або вночі. Тільки це дозволяє їм більш-менш безпечно підтримувати свою піхоту.

Відео із таким визнанням окупантів у своєму Telegram-каналі опублікував відомий український журналіст Андрій Цаплієнко. Командир танкової роти окупантів пояснює, як веде бойові дії на одній із ділянок фронту.

За його словами, танки використовують в основному для обстрілу із закритих позицій добре укріплених опорних пунктів ЗСУ, причому робиться це в основному вночі або в "сіру" добу, оскільки вдень їх атакують українські дрони-камікадзе. А от уночі БПЛА ЗСУ через нестачу тепловізорів працювати не можуть.

"Висновок, нам потрібно дати фронту якнайбільше дронів з тепловізійними камерами", — констатує Андрій Цаплієнко.

Зазначимо, що згідно з оголошеннями на сервісі OLX найбільш поширені дрони-квадрокоптери DJI Mavic 3T, оснащені тепловізійними камерами, коштують близько 200 тисяч гривень за одиницю.

Тим часом Україна має отримати чеський дрон Primoco ONE, здатний подолати до 2000 км і зробити якісну розвідку.