NASAMS посилює українські сили ППО: що він може

Система ППО має свої слабкості та сильні сторони

Україна продовжує посилювати захист неба. Напередодні президент повідомив про отримання нових NASAMS. Йдеться щонайменше про дві системи, адже очільник держави говорив про них у множині. Нагадаємо, в України вже є дві батареї таких засобів ППО.

NASAMS це пересувний зенітно-ракетний комплекс родом з Норвегії, робили його норвезькі та американські інженери разом. Збивати він може на малих та середніх висотах безпілотники, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші можливі цілі в повітряному просторі. Єдине проти чого NASAMS застосовувати не можна, розповідає військовий оглядач Олександр Коваленко, — гіперзвукові ракети. Також можуть виникнути проблеми з перехопленням ракет типу Іскандер та Х-22.

Особливістю комплексу є сучасне навігаційне обладнання. Пускова NASAMS складається з шести ракет, батарея ЗРК з 9 — 12 пускових установок, що означає одночасний випуск десятків ракет проти повітряної цілі. Окрім пускових установок ЗРК складається з радарів, сенсорів та командного пункту керування вогнем. У NASAMS можна зарядити ракети, які б'ють на відстань від 20 до 180 км. Останнє число актуальне для авіаційних видів ракет, зазвичай використовуються снаряди, які б'ють на 20-40 км в тому числі ракети AMRAAM ER.

Характеристики NASAMS

Максимально можлива висота ураження цілі 16 км, на реакцію ЗРК потрібно від 10 до 12 секунд, максимальна швидкість цілі в яку може влучити NASAMS 1000 м/с, при максимальній швидкості самої ракети ЗРК 1020 м/с (3670 км/год).

Раніше "Телеграф" розповідав про інший вид ЗРК, який охороняє українське небо — ЗРК Stormer. Він ефективний не на таких великих відстанях, однак може прикривати українських військових та об’єкти від дронів й літаків.