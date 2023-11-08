Від "Термінатора" – лише назва: бійці ЗСУ підбили важку бронетехніку окупантів

Техніка має лише один плюс, і той не завжди працює

Українські військові продовжують нищити рідкісні зразки бойової техніки російських окупантів, хоча ті постійно намагаються її покращувати. На цей раз під удар потрапив черговий ворожий "аналогівнет" — бойова машина підтримки танків (БМПТ) "Термінатор-2".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, це вже як мінімум четвертий офіційно підтверджений представник даного типу техніки – двох попередніх було пошкоджено та одного знищено.

Вперше цю техніку було знищено з фотопідтвердженням 22 травня 2023 року. Свою назву з уточненням про "підтримку танків" БМПТ отримав тому, що має боротися з піхотою, знищуючи її до того, як вона зможе вистрілити танком.

Але навіть незважаючи на велику вагу – 44 тонни (у першої моделі "Термінатора" – 48 тонн), "Термінатор-2" має досить слабке озброєння – дві 30-мм гармати, гранатомети, кулемет та ПТРК, що швидше вразить піхоту, ніж техніку .

Україна, до речі, має техніку, створену за схожим принципом, але для іншого завдання – важкий бронетранспортер для перевезення піхоти на базі танка.

Проте БМПТ "Термінатор-2" не слід недооцінювати, адже він створений на базі танка Т-72, а отже, має гарну рухливість, броню і потужний двигун. І тому ця техніка має свої переваги.

"У БМПТ "Термінатор-2" дуже хороша броня і це її основна і, можливо, єдина перевага. Якщо говорити про всю номенклатуру російської техніки, вона найкраще броньована, після БМО-Т (бойова машина вогнеметників. — Ред. ) і по відео кінцевий результат удару неможливо оцінити, але те, що бойовий модуль вимагатиме глибокого та тривалого ремонту і найближчим часом не буде функціонебальним – це точно”, – констатує Олександр Коваленко.

А тим часом окупанти кинули на передову чергову партію БМП-3 із чотирма недоліками, які допоможуть ЗСУ знищувати цю техніку.