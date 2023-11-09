Проти літаків, вертольотів та не тільки: чим особливий ПЗРК "Ігла"

ПЗРК має кілька модифікацій

Розрахунки з ПЗРК часто звітують про збиті літаки чи гелікоптери. На їхньому озброєнні може стояти ПЗРК "Ігла", на рахунку якої не тільки пілотована льотна техніка, а й крилаті ракети. "Ігла" це переносний зенітно ракетний комплекс, який покликаний прикрити війська та об'єкти від нападу з повітря. Розробили його ще у 80-х роках минулого століття.

ПЗРК може вражати літаки, вертольоти, крилаті ракети на зустрічних та догонних курсах. Складається з зенітної керованої ракети та пускової труби. "Ігла" має кілька модифікацій. Окрім базової версії є спрощений варіант Ігла-1E, модифікований в Україні Ігла-1М та інші. У порівнянні зі спрощеним варіантом базовий краще наводиться, адже має двоспектральну інфрачервону головку самонаведення та програмне забезпечення влучання ракети в корпус цілі. При цьому "Ігла-1" має збільшену ефективність ураженя. Саме з такого комплексу збили в травні ракету над Києвом.

Тактико-технічні характеристики ПЗРК "Ігла"

Максимальна висота вражених цілей на зустрічних/догонних курсах:

реактивні літаки — 2000/2500 м

інші літаки та вертольоти — 3000/3500 м,

Мінімальна висота вражених цілей — 10 м,

Максимальний параметр вражених цілей на зустрічних/догонних курсах:

реактивні літаки — 2000/2500 м

м інші літаки та вертольоти — 2500/3000 м,

Швидкість вражених цілей на зустрічних/догонних курсах — 360/320 м/с,

Нахильна дальність враження — від 500 до 5000 м.

Увага! У відео є ненормативна лексика!

ПЗРК можна модернізувати, зокрема для комфортної стрільби вночі. На частину ПЗРК волонтери встановили тепловізори Guide ТК 431. Також "Іглу" застосовують проти дронів.

Раніше "Телеграф" розповідав про повноцінний засіб повітряної оборони — ЗРК NASAMS. Україна отримала їх додатково напередодні, що актуально перед зимою та очікуваними російськими атаками.