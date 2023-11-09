"Пакостим ворогові": військовий розповів, чим важливі FVP-дрони на фронті (відео)

FVP-дрони чудово зарекомендували себе на фронті

Поряд з різними безпілотниками, які ЗСУ використовують на фронті, популярністю також користуються FVP-дрони. За їх допомогою військові значно ускладнюють життя російським окупантам.

Кореспондент "Телеграфа" побував на фронтових позиціях у Харківській області та поспілкувався з українським військовим із позивним "Вікінг". Захисник пояснив, що FVP-дрони працюють на поразку живої сили, а також працюють за технікою ворога, як важкою, так і легкою.

Відео: Ян Доброносов

"Покостимо, завдаємо шкоди. Максимально намагаємося ускладнити життя окупантам", — сказав захисник про застосування дронів.

Військовий пояснив різницю між популярними БПЛА та FVP. Він зазначив, що, наприклад, відомі дрони "Мавікі" служать для ведення розвідки.

"Ми не можемо ризикувати "Мавіком", чіпляючи на нього гранату. Він коштує 100 тисяч гривень. І він не призначений для цього. FVP-дрон ніколи так не побачить. "Мавік" можна тримати за кілометр і дивитися, як пересуваються люди у посадці "FVP так не побачиш, FVP коштує дешевше і FVP більше несе. Звичайно, ми не будемо в магазин їхати на фурі. Тому ми беремо інструмент за потребами", — сказав він.

Також "Вікінг" зазначив, що після потрапляння FVP-дрону за метою військові не завжди бачать, куди точно вони потрапили, бо камера перестає працювати. Однак у цьому випадку використовуються "Мавіки", які з великої відстані спостерігають за результатом роботи дрону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з початку жовтня до початку листопада "Армія дронів" успішно вразила майже дві сотні танків російських окупантів, ще 245 гармат та 90 самохідних артустановок.