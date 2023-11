Чекаємо на посилення ППО: які ще зенітно-ракетні комплекси отримає Україна

Майбутні розрахунки установок вже вирушили на навчання

Українська система ППО перетворюється на все більш потужне ешелоноване прикриття, використовуючи різну техніку: від ще радянських переносних зенітних ракет і найсучасніших ЗРК Patriot від західних союзників. Зважаючи на все, Іспанія готується передати додаткові ЗРК для потреб України, навчаючи наших військовослужбовців.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Іспанії, уточнюючи, що йдеться про кілька десятків українських бійців, які навчаються працювати із ЗРК MIM-23 HAWK (Homing All the Way Killer). Навчання проводиться на базі 74 зенітно-артилерійського полку збройних сил Іспанії. Цей навчальний модуль стане додатковим до вже організованих раніше.

Саме Іспанія у грудні 2022 року передала Україні перші "Хоукі".

Цей комплекс включає пускові установки, РЛС, командні пости, центр обробки інформації та інші складові. Хоча його прийнято на озброєння понад 60 років тому – 1959-го, з того часу неодноразово модернізувався і його можливості сьогодні досить широкі.

Так, найсучасніша на сьогодні версія "Хоуку", за різними даними, може збивати ворожі ракети та літаки зі швидкістю польоту 1600 км/год, на висотах від 30 метрів до 18 км, а максимальна дальність польоту до цілі — 40-45 км. І якщо перші РЛС комплексу HAWK могли "підсвічувати" для ракет лише дві цілі, тепер вони можуть вести до 12, при цьому ймовірність ураження літака або ракети одним снарядом зросла з 50 до 80%.

Напередодні стало відомо про отримання Україною нових ЗРК NASAMS, які здатні збивати ворожі літаки та всі типи ракет, крім гіперзвукових.