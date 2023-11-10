Кращий за Javelin: що може ПТРК Akeron від Франції (відео)
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ПТРК Akeron — сучасна зброя 5 покоління
Франція передасть Україні ПТРК Akeron — це достатньо новітній протитанковий ракетний комплекс озброєний ракетою Akeron MP. За дією він схожий з ПТРК Javelin від США, але більш далекобійний та легкий, з своїми "фішками" в наведенні.
ПТРК Akeron надійшов на озброєння Франції лише п'ять років тому. Його можуть використовувати як піхотинці, так і встановлювати на бойові машини. Можна атакувати рухомі та нерухомі бойові машини і наземні об'єкти, також цілі на морі та оборонні позиції в різних складних умовах. Ракети можна запускати в режимі "вистрілив і забув" або з включенням оператора (Forget або Man-in-the-Loop).
Оператор може проводити як супровід цілі перед стрільбою, так із супровід цілей, які знаходяться за межами прямої видимості. Оператор може знайти ціль про яку сповістив дрон завдяки спостережній голівці, розміщеній у ракеті яка потім діє як дрон камікадзе. Наведення відбувається в першому випадку за власною інфрачервоною головкою самонаведення, у другому випадку оператор може спостерігати за полем бою в режимі реального часу. Це робиться через оптоволоконний кабель який розмотується під час польоту.
Характеристики Akeron MP
- Високий рівень денної та нічної розвідки та ідентифікації
- Смертоносність проти широкого набору цілей, включаючи новітні ОБТ, захищені споруди та групи противника на відкритому повітрі
- Можливості Forget або Man-in-the-Loop, навіть на максимальній відстані
- Man-in-the-Loop, що дозволяє перенацілюватися, вибирати точку прицілювання та скасувати місію в двох режимах стрільби:
– прицілювання перед запуском (LOBL)
– прицілювання після запуску (LOAL)
- Вага 15 кг (включаючи трубку)
- Дальність понад 4000 м всі режими, всі умови
- Канал передачі даних оптоволоконний, в режимі реального часу.
Наступна модифікація ракет яка є поки тільки прототипом — AKERON LP. Вона може стріляти з вертольотів на 15 км, має лазерний спосіб самонаведення та комунікацію з оператором через радіозв'язок.
"Телеграф" розповідав, що раніше про передачу таких ПТРК Україні згадували у лютому, однак потому інформацію спростували в Міноборони. Точна кількість переданих Akeron невідома.