Кращий за Javelin: що може ПТРК Akeron від Франції (відео)

ПТРК Akeron — сучасна зброя 5 покоління

Франція передасть Україні ПТРК Akeron — це достатньо новітній протитанковий ракетний комплекс озброєний ракетою Akeron MP. За дією він схожий з ПТРК Javelin від США, але більш далекобійний та легкий, з своїми "фішками" в наведенні.

ПТРК Akeron надійшов на озброєння Франції лише п'ять років тому. Його можуть використовувати як піхотинці, так і встановлювати на бойові машини. Можна атакувати рухомі та нерухомі бойові машини і наземні об'єкти, також цілі на морі та оборонні позиції в різних складних умовах. Ракети можна запускати в режимі "вистрілив і забув" або з включенням оператора (Forget або Man-in-the-Loop).

Оператор може проводити як супровід цілі перед стрільбою, так із супровід цілей, які знаходяться за межами прямої видимості. Оператор може знайти ціль про яку сповістив дрон завдяки спостережній голівці, розміщеній у ракеті яка потім діє як дрон камікадзе. Наведення відбувається в першому випадку за власною інфрачервоною головкою самонаведення, у другому випадку оператор може спостерігати за полем бою в режимі реального часу. Це робиться через оптоволоконний кабель який розмотується під час польоту.

Характеристики Akeron MP

Високий рівень денної та нічної розвідки та ідентифікації

Смертоносність проти широкого набору цілей, включаючи новітні ОБТ, захищені споруди та групи противника на відкритому повітрі

Можливості Forget або Man-in-the-Loop, навіть на максимальній відстані

Man-in-the-Loop, що дозволяє перенацілюватися, вибирати точку прицілювання та скасувати місію в двох режимах стрільби:

– прицілювання перед запуском (LOBL)

– прицілювання після запуску (LOAL)

Вага 15 кг (включаючи трубку)

Дальність понад 4000 м всі режими, всі умови

Канал передачі даних оптоволоконний, в режимі реального часу.

Наступна модифікація ракет яка є поки тільки прототипом — AKERON LP. Вона може стріляти з вертольотів на 15 км, має лазерний спосіб самонаведення та комунікацію з оператором через радіозв'язок.

"Телеграф" розповідав, що раніше про передачу таких ПТРК Україні згадували у лютому, однак потому інформацію спростували в Міноборони. Точна кількість переданих Akeron невідома.