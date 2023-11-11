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Смертоносна "Баба-яга": як дрон-бомбер ЗСУ спалив техніки окупантів на мільйони доларів

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Автор
Дрон Баба яга
Дрон Баба яга. Фото Відкриті джерела

БПЛА наводить страх на окупантів та діє вночі

Українські БПЛА продовжують "жахати" російських окупантів, знищуючи ворожу техніку. Відбувається це за допомогою важких дронів-бомбардувальників, прозваних "Баба-яга", на передовій під Токмаком Запорізької області.

Про це повідомляє відомий український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі. За його словами, в районі населеного пункту Новопрокопівка за кілька польотів "Баба-яга" спалила БТР-82А, МТ-ЛБ, танк Т-80БВ, САУ "Мста", РСЗВ "Град" та вантажівку КамАЗ.

Своє прізвисько у окупантів – "Баба-яга", українські дрони-бомбардувальники заслужили переважно тому, що працюють ночами. Це викликано тим, що важкі БПЛА мають галасливий мотор і при повному навантаженні не можуть підніматися вище за кілька десятків метрів, та й швидкість невелика.

Все це веде до того, що вдень використання "Баби-яги" надто ризиковане, проте це компенсується можливістю навантажити дрон 20 кілограмами мінометних мін, спеціальних бомб та інших снарядів.

Плюсом такого БПЛА є його ціна, яка, за словами голови наглядової ради ГО "Аеророзвідка" Олексія Гончарука, становить близько 20 тисяч доларів. За своє "життя" дрон встигає зробити 8-12 вильотів та вразити близько 10 цілей, у тому числі 3-5 одиниць військової техніки на мільйони доларів.

В результаті "Баба-яга" є відмінним доповненням до більш далекобійних українських дронів, які завдають ударів по тилах противника, знищуючи нафтобази в Криму.

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#Зброя #БПЛА #Баба Яга #Дрон