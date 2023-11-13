Створені в рф, та воюють проти окупантів: що може ударний гелікоптер Мі-17В-5

Цей гелікоптер гарний й тим, що українські пілоти вміють на ньому вправно літати

Україна на фронті використовує чимало техніки, яка раніше була на озброєнні рф або там виготовлена. Більшу частину Україна здобула як трофеї, однак ситуація з гелікоптерами Мі-17В-5 достатньо незвичайна. Вони входили у допомогу від США. Ці гелікоптери Штати купили для Афганістану.

Мі-17В-5 — це експортна модифікація одного з найбільш відомих в світі ударних вертольотів Мі-8. Їх закупили для Афганістану понад 10 років тому. Контракту з рф було розірвано у 2014 році — з того часу ремонтувала ці вертольоти Україна. Частина гелікоптерів осіла в сусідніх з Афганістаном країнах, після виходу США, а частина опинилась, зокрема, в Україні. Щонайменше один гелікоптер залишився у Запоріжжі, бо був на ремонті, а частину передали пізніше. Деякі "афганські" машини обладнували додатковим оснащенням. Серед них система польоту вночі, додаткове бронювання, переносні зенітні ракетні комплекси.

Загалом Мі-17В-5 належить до ударно-транспортних вертольотів, який може не тільки перевозити вантажі, а й використовувати на керовані реактивні снаряди. Відео з та демонстрацію таких можливостей було опубліковано в мережі.

Характеристики Мі-17В-5

Екіпаж — 2 людини,

Максимальна злітна вага — 13 000 кг,

Максимальне корисне навантаження в кабіні — 4 000 кг або 36 військових, на рампі — 4500 кг,

Максимальна швидкість — до 230 км/год,

Дальність польоту з додатковим внутрішнім паливним баком — 750 км,

Практична стеля — 6 000 м.

Раніше "Телеграф" розповідав як російський пілот перегнав в Україну гелікоптер Мі-8. В росії його бажають вбити. Бойова пташка вже принесла користь українській армії.