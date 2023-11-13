Окупанти готуються змінити тактику та закуповують нову техніку: експерт попередив про небезпеку

Нову техніку окупанти хочуть закупити сотнями, щоправда, є низка нюансів.

Російські окупанти оголосили про закупівлю у Китаю баггі Desertcross 1000-3 виробництва AODES. Хоча дана техніка дуже специфічна – не забезпечує захист екіпажу і не має потужного озброєння, їх закупівля говорить про важливі зміни в тактиці окупантів, як вони це роблять під Бахмутом.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За словами експерта, заявлена закупівля 1000 таких баггі до 500, які в росії вже є, говорить про важливі речі.

Так, по-перше, заява розрахована на пропагандистський ефект і має показати "підтримку" Китаю росії, хоча самі баггі не є зброєю, і тому можуть продаватися вільно. До того ж, фірма AODES є спільною американсько-китайською компанією, що може спричинити протест з боку партнерів із США.

Але, по-друге, і головне, на думку Олександра Коваленка, ця покупка говорить про зміну тактики та підходу до ведення бойових дій російським командуванням у перспективі.

"Desertcross 1000-3 — це баггі з підвищеною прохідністю, що дозволяє в умовах бездоріжжя не лише вирішувати логістичні питання та евакуювати поранених, а й здійснювати рейдові заходи, проводити диверсійно-розвідувальну діяльність. Тобто, командування РОВ серйозно готується до переведення по ряду саме в таку площину. До того ж, баггі дозволяють високомобільно використовувати дозорні групи для протидії противнику. Наприклад, через відсутність мобільності РОВ буквально на очах втрачають контроль над лівим берегом Дніпра", — пояснює Олександр Коваленко.

Є ще один варіант – окупанти просто вирішили вкрасти бюджетні кошти, адже один такий баггі оцінюється російською стороною, залежно від комплектації, у 20-26 тис. доларів, хоча середня вартість 16 тисяч. Та й з урахуванням заяв про закупівлю вже півтисячі таких машин, на фронті їх поки що не спостерігали.

Сам Desertcross 1000-3 — це порівняно легкий, вагою близько 900 кілограмів, транспортний засіб, здатний перевозити вантаж до 300 кг, що можна порівняти з вагою міномета та кількох бійців. Така група, користуючись високою мобільністю, може проводити рейди по тилах, завдавати раптових ударів і обстрілів, швидко потім зникаючи.

Збройні сили України також мають баггі, але їх постачають воїнам лише окремі групи волонтерів.