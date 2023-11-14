Радянський ЗРК успішно працює по цілям ворога: чим може вжалити "Оса" (відео)

Україна пропонувала кілька варіантів для потужного оновлення радянських ЗРК

Озброєння української армії достатньо строкате. Наявні й численні західні зразки ЗРК, але є ті які лишились у спадок від Радянського Союзу. Деякі з них пройшли модернізацію на українських підприємствах. Зокрема це ЗРК "Оса".

Його взяли на озброєння ще у 1971 році. Українська компанія"Укррадарпроект" мала план модернізації ЗРК з заміною елементів. Також у КБ "Луч" була розробка української ракети для ЗРК, яка могла збільшити максимальну дальність "Оси" вдвічі. На озброєнні ЗСУ можуть бути близько сотні таких пускових для ЗРК.

Характеристики ЗРК "Оса"

Дальність враження — 1,5 — 10 км,

Висота враження 0,025 — 5 км,

Ймовірність ураження винищувача однією ЗКР — від 0,5 до 0,85,

Максимальна швидкість цілей — до 500 м/с (це 1800 км/г, наприклад швидкість російського штурмовика Су-25 не доходить і до 1000 км/год, тож потенційно може бути ціллю, про вертольоти та БпЛА й говорити не треба — вони по швидкості вписуються в цілі для ЗРК і з "Оси" їх регулярно збивають),

Швидкість польоту ракети ЗРК — 500 м/с,

На розгортання потрібно від 3 до 5 хвилин,

На реакцію ЗРК потрібно 27 — 39 секунд.

Існує також розробки модернізації, які дозволяють адаптувати ЗРК "Оса" під ракети які використовує західне ППО. Зокрема йдеться про ракети IRIS-T, хоча цей польський варіант модернізації має лише прототип. Потенційно також це може бути ракета США "повітря-повітря"AIM-9 Sidewinder у одній із новіших версій. В жовтні такі ракети вказувалися в пакеті допомоги від США на Рамштайні.

Раніше "Телеграф" розповідав про посилення українських сил протиповітряної оборони. Україні передали ще ЗРК NASAMS. Цей комплекс здатен збивати майже всі повітряні цілі, недоступні для нього тільки ракети гіперзвукові, є важкість зі збиттям Іскандерів та Х-22.