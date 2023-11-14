Не знають свою техніку: окупанти зганьбилися, видавши знищену штабну машину росії за українську

Російські окупанти вкотре зганьбилися

Російські окупанти через величезні втрати в Україні поповнюють свої війська технікою виробництва інших країн, у тому числі китайського. З цієї причини трапляються досить курйозні ситуації, до яких потрапляють росіяни.

На один із таких випадків звернув увагу військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Йдеться про знищення рідкісної російської КШМ (командно-штабної машини) Р-149МА1 "Кушетка-Б".

"Епічненько. "Браві" російські окупанти позують на тлі знищеної… російської ж КШМ Р-149МА1 "Кушетка-Б". Цікаво, коли Шойгу гримнуть, вони теж позуватимуть на його тлі, мовляв, це ж Залужний!" — Іронізує експерт.

Російські окупанти на тлі власної техніки

Російська КШМ "Кушетка" — це бронетранспортер БТР-80, обладнаний великою кількістю засобів зв’язку: радіостанцій та персональних комп’ютерів, які використовують для отримання, обробки та передачі військам інформації.

"Кушетка" дозволяє вести радіозв’язок із підлеглими, передавати інформацію в цифрових та аналогових системах зв’язку, використовувати супутникові канали зв’язку, здійснювати відеомоніторинг обстановки та передачу отриманих даних на електронну карту місцевості або каналами зв’язку.

Комплект обладнання дозволяє бути на зв’язку на ультракоротких хвилях зв’язку з відривом до 60 км, але в коротких — до 350 км. Незважаючи на хороші показники швидкості (до 80 км/год по шосе), броня БТР-80 дуже слабка і не перевищує в самому товстому місці 10 мм, тобто може витримати максимум вогонь зі стрілецької зброї калібру не більше 7,62 мм і маленькі уламки.

З цієї причини російська "Кушетка" була знищена, а деякі російські окупанти сфотографувалися поруч із нею, представивши все як знищення нібито української техніки.

У ході бойових дій ЗСУ все частіше знищують і так рідкісні модифікації російської техніки, ще більше знижуючи їхню загальну кількість.