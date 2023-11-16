Одночасно і розвідник, і бойова одиниця: як допомагає на фронті дрон Altius-600 (відео)

Дроном можна керувати вручну або запрограмувати

Безпілотні системи Altius-600 — один з видів допомоги, які Україна отримала від Сполучених Штатів. Це сучасний дрон і вельми універсальний. Його можна запускати з землі, повітря чи навіть з моря. Він може бути як розвідником, так і ударним дроном або радіочастотною приманкою чи ретранслятором зв'язку.

Про це повідомляють виробники. Зазначається що пускати його можна з наземної пускової установки (через пускову трубу CLT або інтегровану аналогічну систему PILS), також є можливість запуска з гелікоптера UH-60 Black Hawk. Особливістю цього дрона також є те що в США його тестували саме для роботи роєм. Безпілотники в одному рої можуть виконувати різні задачі у відпрацюванні полювання за ворогом та знищення його позиції. Кількість таких дронів, переданих Україні не називається.

Виробники також зазначають, що у дрона є модульний носик корисного навантаження. Він може нести як датчики, так і використовуватися для кінетичних ударів. Є кілька варіантів самонаведення та боєголовок.

Характеристики дрона Altius-600

Витривалість — понад 4 години,

Вага безпілотника — 12 кг,

Корисне навантаження від 1,3 до 3,1 кг,

Довжина — 1 метр,

Розмах крил — 2,54 м,

Дальність польоту — 440 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські безпілотники з одною назвою. Дрони "Сірко" бувають як літаючі, так і наземні. Наземна версія може доставляти вантажі в зону бойових дій, евакуювати поранених або навіть працювати як камікадзе.