Швидкість, броня та вогнева міць: ЗСУ можуть отримати найновішу техніку з Південної Кореї

Виробляти нову техніку планують у Польщі

Південнокорейська компанія Hyundai Rotem, яка виробляє військову техніку, розглядає Україну як перспективний ринок для своїх нових колісних бойових машин N-WAV. Можливо, що цю техніку виготовлятимуть у Польщі, де компанія планує збудувати завод.

Про це йдеться у презентації компанії, частину якої було опубліковано у соцмережі Х. Основним покупцем своїх машин компанія бачить Польщу та Україну, меншою мірою — Болгарію, Словенію та Угорщину.

Як стверджує портал "Мілітарний", N-WAV це колісний бронеавтомобіль, у якого всі 8 коліс — ведучі, що забезпечує транспорту високу рухливість, маневреність та стійкість. Також ця техніка може долати водні перешкоди та плавати зі швидкістю 10 км/год.

Значна вага техніки (35 тонн) викликана тим, що вона захищена бронею, здатною витримувати постріл 30 мм гармати в лоб і кулемета 14,5 мм — у борт, а також пережити підрив міни та вибухового пристрою з 10 кг вибухівки. Габарити машини дозволяють розміщувати в ній, крім трьох членів екіпажу, ще вісім десантників, вихід яких назовні здійснюється через зручну кормову аппарель.

Що стосується озброєння, то N-WAV розроблено за модульним принципом: його можна оснащувати тим набором зброї, який підходить для конкретного завдання. Наприклад, кулемети для скорострільності або 30 мм гармати і станкові гранатомети, якщо потрібно більше вогневої потужності.

Тим часом ЗСУ першими у світі отримають авіадесантні автомобілі Caracal з Німеччини, які стануть у нагоді СЗГ та спецназу.