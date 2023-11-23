Той самий український дрон на 1000 км? У Мінстратегпромі показали загадковий БпЛА "Лютий"

За конструкцією це скоріш не дрон-камікадзе, а багаторазова технологія

Розробка нових українських дронів, що здатні літати на тисячу кілометрів триває, однак модель та зовнішній вигляд офіційно лишаються таємницею. Його вже могли застосовувати ще влітку, однак окрім дальності польоту основні характеристики не розголошувалися. Зазначалось корисне навантаження — 75 кг.

Видання "Дефенс Експрес" звернуло увагу на допис заступниці міністра стратегічних галузей промисловості Ганни Гвоздяр. В ному вона оприлюднила фото невеликої моделі БпЛА, який за малюнками збігся з фото елементів фюзеляжу анонсованого дрона. Фото з написом та пташкою публікував "Укроборонпром".

Ганна Гвоздяр закликала долучатися до розвитку озброєння та технологій

Наведені "Укроборонпромом" фото елементів фюзеляжу

У виданні зазначають схожість з дроном Bayraktar TB2, але зауважують що це подібність рішень у аеродинаміці. У порівнянні з турецьким дроном, український має бути менших розмірів. Цей дрон не є аналогом "Шахеда"-камікадзе іранського виробництва, адже український створювався як багатофункціональна платформа, що маж під собою не одне використання. Проте зазначається, що на фото не видно оптико-прицільної станції чи кріплень для боєприпасів, але це лише одне фото і модель дрона.

Раніше "Телеграф" розповідав про дрони "Трініті" з Німеччини. Йдеться про можливість постачання трьох типів "пташок" в загальній кількості 100 штук.