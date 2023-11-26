Бачить ворожий дрон за 15 кілометрів: на що здатна нова вітчизняна розробка

Війна в Україні триває з масованим використанням безпілотників, що несуть серйозну загрозу для військових та цивільної інфраструктури. Застосування дронів вимагає розвивати системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Українська система детекції KVERTUS MS Azimuth призначена для виявлення в повітряному просторі ворожих дронів, пише АрміяInform. Вона може бачити цілі на відстані близько 15 кілометрів.

"Це система детекції, яка виявляє ворожі дрони, що летять у напрямку наших позицій. Ідея створити її виникла, оскільки було багато запитів від військових: вони казали, що бачать дрони противника тільки тоді, коли ті з’являються в полі зору. Ми почали розроблення системи детекції, яка б дала змогу заздалегідь виявляти БПЛА противника та швидше їх знищувати "з нуля". Наша система може це робити на відстані близько 15 кілометрів. Уже є перші підрозділи, які виявили бажання працювати з нею", — заявила представниця виробника.

Компанія вже провела випробування своєї розробки. Наразі вже готуються всі дозвільні документи для отримання допуску в Міністерстві оборони.

Як зауважує виробник, аналогів їхній системі поки немає у країні. Зазначається, що MS Azimuth має нову і сучасно елементну базау.

"Зараз ми доопрацьовуємо новий інтерфейс програми. І наш продукт можна буде інтегрувати до будь-якої подібної системи. Якщо в наших військових на позиції вже працює інша система детекції, то наша легко туди інтегрується", — повідомила представниця компанії.

Принцип роботи системи

Функціонал MS Azimuth:

моніторинг радіочастотного спектра;

вимірювання параметрів радіочастотного випромінювання;

пеленгування джерел випромінювання;

документування результатів роботи.

Також у компанії підкреслили, що їм залишилось підтягнути інженерію й дещо модернізувати елементи кріплення та захисту. Планується, що наприкінці грудня перші серійні зразки будуть готові служити Україні.

Раніше "Телеграф" писав про антидронові системи, якими користується Україна. Частіше за все це або високі технології XXI сторіччя – або ж "стара добра" малокаліберна зенітна артилерія.